Mitch McConnell ist vieles zuzutrauen. Auch, dass er ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump im Senat einfach nicht zur Abstimmung stellt. McConnell ist der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat. Eine Rolle, die ihm fast unbegrenzte Macht über die Tagesordnung gibt.

Als Barack Obama 2016 im letzten Jahr seiner Amtszeit Merrick Garland als neuen Richter für den Supreme Court nominiert hat, da hat McConnell die Sache einfach ausgesessen. Garland, der vom Senat hätte bestätigt werden müssen, gönnte er nicht mal eine Anhörung. Und als Trumps Kandidat für den Richterposten, Neil Gorsuch, an der Notwendigkeit einer 60-Stimmen-Mehrheit zu scheitern drohte, da ließ McConnell diese Hürde für die Wahl oberster Richter streichen. Gorsuch wurde mit einfacher Mehrheit gewählt.

McConnells Ankündigung vom Montag kam daher für manche überraschend. Selbstverständlich werde er das Impeachment-Verfahren im Senat aufnehmen, wenn es das Repräsentantenhaus wünsche, sagte er in einem Interview. Er sei an die bestehenden Impeachment-Regeln gebunden.

Was genau das jedoch bedeutet, ist völlig offen. Das Verfahren ist nirgends genau festgelegt. Es kann sein, dass McConnell das Amtsenthebungsbegehren im Schnellverfahren niederstimmen lässt. "Wie lange wir uns damit beschäftigen", sagt er, "ist eine ganz andere Sache." Mehr Einsicht hat der Langzeit-Senator aus Kentucky bisher nicht gegeben, wie er mit einem Impeachment im Senat umgehen würde.

Mike Pompeo, der US-Außenminister, machte am Dienstagabend klar, wie er damit umgehen will, dass es an klaren Regeln für ein Impeachment-Verfahren mangelt: Er verweigert die Kooperation. In einem Brief an den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses kündigte Pompeo an, dass er den Vorladungen von fünf Mitarbeitern seines Hauses zu einer Aussage im Repräsentantenhaus nicht wie verlangt Folge leisten will. Wegen schwerer prozeduraler und rechtlicher Mängel der Vorladungen seien die Aussagen zu den vorgegebenen Terminen "nicht machbar" - darüber hinaus schrieb Pompeo, dass er die Vorladung als "Einschüchterungsversuch" seiner Mitarbeiter verstehe.