Von Hubert Wetzel

Glaubt man Donald Trump, was man in den meisten Fällen lieber nicht tun sollte, dann läuft alles prima. Die vielen Toten, ja, die seien bedauerlich, aber "es ist, wie es ist", sagte der amerikanische Präsident vorige Woche in einem Interview, als er nach dem Coronavirus gefragt wurde, das in seinem Land so furchtbar wütet wie in kaum einem anderen. "Aber das heißt nicht, dass wir nicht alles tun, was wir können. Das Virus ist unter Kontrolle, so weit es eben kontrolliert werden kann."