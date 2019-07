29. Juli 2019, 02:40 Uhr Attacke bei Twitter Trump nennt Cummings einen "Rassisten"

Nach seinen wüsten Beschimpfungen gegen den demokratischen Abgeordneten Elijah Cummings setzt US-Präsident Trump nach.

Er bezeichnet Cummings bei Twitter als "Rassisten" und wirft auch den Demokraten vor, "die Rassismuskarte" zu spielen.

Trump sieht sich selber als Unterstützer von Afroamerikanern und fordert die Demokraten dazu auf, sich dafür bei ihm zu bedanken.

US-Präsident Donald Trump hat seine Attacken gegen einen afroamerikanschen Abgeordneten der Demokraten noch gesteigert. Trump versuchte am Sonntag, Kritik von sich abzulenken und bezeichnete seinerseits den Kongressabgeordneten Elijah Cummings auf Twitter als Rassisten. Den Demokraten warf er vor, "die Rassismuskarte zu spielen".

Trump behauptete, die Kritik vom Vortag sei nicht rassistisch gewesen. "Wenn Rassist Elijah Cummings seine Energie mehr auf die Hilfe für die guten Leute seines Bezirks konzentrieren würde, könnte vielleicht ein Fortschritt gemacht werden bei dem Chaos, zu dessen Entstehung er während vieler Jahre inkompetenter Führung beigetragen hat."

Trump nahm für sich in Anspruch, dass unter seiner Präsidentschaft die Arbeitslosigkeit unter Afroamerikanern einen rekordverdächtigen Niedrigstand erreicht hätte. Er nannte keine Details um seine Anschuldigungen zu begründen und forderte stattdessen Cummings und die Demokraten-Vorsitzende Nancy Pelosi dazu auf, sich bei ihm zu bedanken.

Trump hatte Cummings am Samstag attackiert. Cummings übe lautstarke Kritik an Zuständen in Migrantenlagern an der Grenze zu Mexiko, sein eigener Wahlbezirk im Großraum Baltimore sei dagegen ein "widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Schlamassel", schrieb Trumpam Samstag. Cummings' Bezirk wird zu 55 Prozent von Schwarzen bewohnt. Die Stadt Baltimore hat mit Gewaltkriminalität zu kämpfen.

Cummings antwortete auf Twitter: "Herr Präsident, ich gehe jeden Tag nach Hause in meinen Bezirk. Jeden Morgen wache ich auf und gehe los und kämpfe für meine Nachbarn. Es ist meine verfassungsgemäße Pflicht, Aufsicht über die Exekutive zu führen. Doch ist es meine moralische Pflicht, für meine Wähler zu kämpfen."

Er bekam viel Rückendeckung von den Demokraten. Cummings gilt als Vorsitzender des Reform- und Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhaus als einflussreicher Abgeordneter. In dieser Funktion hat er schon etliche Untersuchungen zu den Regierungsgeschäften Trumps geleitet.