Von Christian Zaschke

Sollte es einen Rest Hoffnung gegeben haben, dass Donald Trump allmählich einsieht, dass er die Wahl verloren hat, so dürfte dieser spätestens am Mittwoch erloschen sein. An diesem Tag veröffentlichte der noch amtierende Präsident ein 46 Minuten langes Video, in dem er unbewiesene Behauptungen und Lügen aneinanderreihte. Kernaussage der mäandernden Rede: Die Wahl sei ihm gestohlen worden.