26. Juli 2019, 08:18 Uhr Anklage gegen A$AP Rocky in Schweden Trump attackiert Ministerpräsident Löfven

Die schwedische Staatsanwaltschaft klagt den US-Rapper A$AP Rocky an.

Trump zeigt sich "sehr enttäuscht" von der angeblichen Unfähigkeit des schwedischen Ministerpräsidenten, in den Fall einzugreifen.

Der Prozess gegen den Musiker soll bereits kommenden Donnerstag beginnen.

Von Julia Hippert

Im Fall des in Schweden verhafteten US-Rappers A$AP Rocky hat Präsident Trump den schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven kritisiert. In einem Tweet schrieb der US-Präsident, er sei "sehr enttäuscht" von Löfven und dessen angeblicher Handlungsunfähigkeit ("unable to act"). "Schweden hat die afroamerikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten im Stich gelassen", twitterte Trump. Die USA täten so viel für Schweden, doch das gelte nicht in die Gegenrichtung. Schweden solle sich lieber auf sein echtes Kriminalitätsproblem konzentrieren, so Trump weiter.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

Grund des präsidialen Ausfalls bei Twitter ist die Anklageerhebung der schwedischen Staatsanwaltschaft gegen A$AP Rocky. Dieser war Anfang Juli in Stockholm nach einem Konzert festgenommen worden, weil er in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein soll. Die Promi-Webseite TMZ.com hat ein Video veröffentlicht, das den 30-Jährigen zeigen soll, wie er einen jungen Mann zu Boden wirft und anschließend mit anderen zusammen auf ihn einprügelt. Die Staatsanwaltschaft Stockholm hatte aufgrund dieses Vorfalles einen Haftbefehl gegen den Rapper wegen grober Körperverletzung erwirkt. Trump schreibt in seinem Tweet weiter, er habe das Video gesehen. A$AP Rocky sei von Störenfrieden verfolgt und belästigt worden.

Trump hatte bereits vergangene Woche mit dem "sehr talentierten" - wie der Präsident da noch schrieb - Löfven telefoniert und sich für die Freilassung A$AP Rockys eingesetzt. Der US-Präsident hatte dem schwedischen Ministerpräsidenten versichert, dass keine Fluchtgefahr bestünde und sogar angeboten, persönlich für die Kaution des Rappers aufzukommen. Anders als die USA hat Schweden kein System, wonach ein Untersuchungshäftling in Erwartung eines möglichen Prozesses auf Kaution auf freien Fuß kommen kann. Löfven hatte bereits vor dem Gespräch mit Trump ausgeschlossen, sich in den Fall einzumischen. "In Schweden sind alle vor dem Gesetz gleich, auch Gäste aus anderen Ländern. Die schwedische Regierung kann nicht und wird auch nicht versuchen, die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte zu beeinflussen", wurde er von schwedischen Medien zitiert.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2019

Der Einsatz des US-Präsidenten für den afroamerikanischen Musiker kam am Ende einer Woche, die von Rassismus-Vorwürfen gegen Trump beherrscht war. Trump war heftig kritisiert worden, weil er vier demokratischen US-Kongressabgeordneten empfohlen hatte, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzukehren. Der Präsident hatte daraufhin getwittert, er habe "keinen rassistischen Knochen in seinem Körper".

Rockys Anwalt Slobodan Jovicic sagte auf einer Pressekonferenz in Stockholm, der Musiker räume ein, den Mann bei der Auseinandersetzung zu Boden geworfen zu haben, auf dessen Arm getreten zu sein und ihn geschubst zu haben. "Er betrachtet sich als unschuldig", so Jovicic weiter. Seit seiner Verhaftung sitzt der US-Musiker in Stockholm in Haft, da ein Richter akute Fluchtgefahr befürchtete. Am Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen Körperverletzung gegen den Rapper erhoben. Die Verhandlung soll bereits kommenden Donnerstag vor dem Bezirksgericht in Stockholm beginnen. Weitere Verhandlungstage sind für den darauffolgenden Donnerstag und Freitag angesetzt.