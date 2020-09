Von Viola Schenz

Der 29. Dezember 2019 war eine Wende in Timothy Snyders Leben. An dem Tag wurde der amerikanische Historiker in seiner Heimatstadt New Haven,Connecticut, in die Notaufnahme eingeliefert mit einer entzündeten Leber, die Bakterien durch seinen Blutkreislauf jagte. Snyder konnte weder stehen noch klar sprechen. Den Ärzten in Florida, wo er zuvor mit der Familie Weihnachten gefeiert hatte, war nichts aufgefallen, Ärzte in München wiederum, wo er Anfang Dezember einen Vortrag gehalten hatte, hatten seine Blinddarmentzündung nicht erkannt; die griff auf die Leber über. Für ihn begann eine dreimonatige OP-Odyssee durch fünf amerikanische Krankenhäuser mit Nahtod-Erfahrung, die noch dazu in den Ausbruch der Corona-Pandemie fiel.