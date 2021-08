Von Ulrike Nimz, Erfurt

Als Barbara Mieth vor drei Jahren in die SPD eintrat, um ihren 70. Geburtstag herum, da tat sie das wegen Helmut Schmidt und Willy Brandt, wegen Mindestlohn und sozialem Wohnungsbau und weil sie überzeugt ist, dass man sich bewegen muss, um etwas zu bewegen. Zum Beispiel hierher, auf den Erfurter Domplatz, wo die Sozialdemokraten an diesem sonnigen Samstag in den Wahlkampf starten. Wo sie einen roten Pavillon aufgebaut haben und Helium in rote Ballons pressen. Wo sie jedem, der länger stehen bleibt, erklären, warum Olaf Scholz ein guter Kanzler wäre.