Die Halbwertszeiten von Zusagen, Absprachen und Entscheidungen, sie sind in Thüringen derzeit nur von kurzer Dauer.

Gerade mal 24 Stunden war Thomas Kemmerich Ministerpräsident, nachdem er mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD ins Amt gewählt wurde. Seitdem ist das Land ohne politische Führung, seitdem wird um einen Weg gerungen, der raus aus der politischen Krise führt. Der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei schien ihn gefunden zu haben, als er die ehemalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht als Interimschefin vorschlug.

Eine CDU, die Rot-Rot-Grün nicht unterstützen will, wird doch nicht Nein sagen zu einer altgedienten Parteikollegin - so die Hoffnung. Doch Lieberknecht steht nicht mehr zur Verfügung. Am Mittwochmorgen ließ sie gegenüber der Thüringer Allgemeinen Zeitung verlauten: "Ich bin aus der Debatte raus." Und das nicht mal 36 Stunden, nachdem Bodo Ramelow Lieberknecht überhaupt in Fokus derselben gerückt hatte.

Kompromiss im Kompromiss

Als Interimschefin hätte sie einer technischen Übergangsregierung vorgestanden, flankiert von drei Ministern. Innerhalb von 70 Tagen wären Neuwahlen anberaumt worden. So lautete Ramelows Plan, dem Lieberknecht zugestimmt hatte. Doch die Thüringer CDU-Fraktion konterte den Vorschlag mit einem Kompromiss im Kompromiss: Lieberknecht solle einer Expertenregierung vorstehen, Neuwahlen erst nach der Festlegung des Haushalts 2021 durchgeführt werden. Also frühestens im Herbst.

Mit diesem Vorschlag ging die CDU-Fraktion am Dienstagabend in die Verhandlungen mit Rot-Rot-Grün, die nach drei Stunden ergebnislos beendet wurden. Zunächst sah es trotzdem nicht so aus, als sei die Lage ausweglos. Die Fraktionschefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow sagte Pressevertretern, die Gespräche seien konstruktiv verlaufen - am Freitag könne eine Entscheidung fallen. Nach Lieberknechts Rückzug ist auch diese Zeitvorgabe hinfällig.

Sie stünde nur für Ramelows Vorschlag zur Verfügung, sagte die CDU-Politikerin der Thüringer Allgemeinen Zeitung. Der Widerspruch mit der CDU lasse sich nicht auflösen. Die Interessen stünden diametral gegeneinander. Am Ende hat sich also nicht die Thüringer CDU-Fraktion gegen Lieberknecht entschieden, sondern Lieberknecht gegen die CDU-Fraktion. Und gegen ihren alten Rivalen Mike Mohring, mit dem sie 2009 um die Nachfolge von CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus konkurrierte.

Mohring, der den Tabubruch Anfang Februar mitzuverantworten hat, glaubte offenbar, er könne in seinen letzten Tagen als Fraktionschef noch Vorteile für seine Partei herausholen. Stattdessen hat er sie in eine ausweglose Lage manövriert. Die CDU-Abgeordneten haben jetzt die Wahl: Entweder stimmen sie einer sofortigen Auflösung des Landtages und damit baldigen Neuwahlen zu oder sie unterstützen Rot-Rot-Grün unter der Führung von Bodo Ramelow. Beides wäre schädlich für sie.

Lieberknecht empfiehlt CDU-Fraktion Kooperation

Die Zustimmungswerte der CDU haben sich aktuellen Umfragen zufolge halbiert. Der Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU verbietet eine Unterstützung nicht nur der AfD, sondern auch der Linken. Doch die Abgeordneten würden beim Zustandekommen von Rot-Rot-Grün ihre Mandate behalten. Da eine Regierung unter Ramelow im Landtag keine Mehrheit hätte, könnte die CDU bei der Umsetzung verschiedener Themenbereiche mit Rot-Rot-Grün kooperieren - so wie es ursprünglich von Ramelow geplant war.

Wohl auch deswegen hat sich Christine Lieberknecht nach ihrem Ausstieg aus der Debatte für diese Variante ausgesprochen. Im Gespräch mit der dpa forderte sie ihre Partei auf, eine "verlässliche parlamentarische Vereinbarung mit der Linken" zu schließen. Fraglich ist, ob Bodo Ramelow wirklich einer Fraktion vertrauen mag, die zerstritten ist in der Frage, ob sie einen Linkenpolitiker wirklich unterstützen soll - und deren Chef keine Einigkeit herzustellen vermag.

Mehrere CDU-Abgeordnete hatten jüngst gefordert, Mike Mohring solle in der Fraktion die Vertrauensfrage stellen. Zunächst sollte er bis zum 24. Mai Fraktionsvorsitzender bleiben, bei einer neuerlichen Wahl einfach nicht mehr antreten. Doch jetzt wollen die CDU-Landtagsabgeordneten am Mittwoch in einer geheimen Abstimmung über Mohrings Zukunft entscheiden.