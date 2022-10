Vertrauter von Ex-Kanzler Kurz will Kronzeuge werden

Thomas Schmid, früherer Generalsekretär im Finanzministerium von Österreich, hat sich mehrmals mit Staatsanwälten getroffen, die im Korruptionsskandal der ÖVP ermitteln. Einige im Umfeld der Partei müssten sich nun "warm anziehen", heißt es in Wien.

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Noch vor wenigen Wochen wurde im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur ÖVP-Korruption in Wien über eine Beugestrafe oder gar eine Zwangsvorführung des vielleicht begehrtesten Zeugen diskutiert, der sich seit Monaten hartnäckig einer Befragung verweigert. Nun macht Thomas Schmid mit ganz anderen Vernehmungen Schlagzeilen, die ihm vielleicht sogar eine Haftstrafe ersparen könnten. In Wien war am Dienstag von der "sprichwörtlichen Bombe", von einem "Hammer", von einem "Gamechanger" die Rede. Und davon, dass sich jetzt einige der etwa vier Dutzend Personen und Verbände im Umfeld der ÖVP und ihres Ex-Kanzlers Sebastian Kurz "warm anziehen" müssten, gegen die seit Monaten strafrechtlich ermittelt wird.