Patientinnen und Patienten sollen sich bei leichteren Erkrankungen künftig generell telefonisch von ihrer Arztpraxis krankschreiben lassen können. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken will am 7. Dezember über eine Änderung der entsprechenden Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie entscheiden. Im Anschluss muss das Bundesgesundheitsministerium den Beschluss prüfen und genehmigen. Das solle sehr zügig erfolgen, war am Mittwoch aus dem Ministerium zu hören. Dem Vernehmen nach ist auch ein sogenanntes "rückwirkendes Inkrafttreten" zum Beschlusstag denkbar.