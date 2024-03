Der Kanzler versucht es am Montag mit einem Machtwort in der Taurus -Debatte, die durch ein am Freitag von Russland abgehörtes und dann veröffentlichtes Gespräch von vier hochrangigen Luftwaffen-Offizieren neu befeuert worden ist. Doch will die Opposition ihn damit nicht durchkommen lassen. Sie fordert, Olaf Scholz müsse etwaige Unstimmigkeiten zwischen seinen Äußerungen und den Aussagen der Bundeswehrexperten in der geleakten Schaltkonferenz aufklären.

Er soll dazu im Verteidigungsausschuss Rede und Antwort stehen, verlangt etwa Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Andere, wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, drohen schon mit einem Untersuchungsausschuss. Im Zentrum des Disputs steht die Frage, ob Deutschland durch die Lieferung der Marschflugkörper mit mehr als 500 Kilometer Reichweite Kriegspartei werden würde, weil deren Einsatz nicht ohne das Zutun deutscher Soldaten möglich ist.

Man müsse verhindern, dass "das Ding dann auf einen Kindergarten fällt"

Das hatte Scholz am 26. Februar bei der Chefredakteurskonferenz der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zumindest angedeutet. Scholz sagte damals, "was an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden". Aus seiner Sicht sei es nicht zu verantworten, "wenn wir uns auf gleiche Weise an der Zielsteuerung beteiligen würden". Deutsche Soldaten dürften "an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein", führte Scholz weiter aus, auch nicht in Deutschland.

Genau diese Fragen aber diskutierten Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz, sein für Ausbildung und Einsätze verantwortlicher Abteilungsleiter, Brigadegeneral Frank Gräfe, mit einem Oberstleutnant vom Zentrum Luftoperationen in Kalkar und einem weiteren Oberstleutnant vom Taktischen Luftwaffengeschwader 33 in Büchel. Dort sind Tornado-Kampfjets stationiert, die Taurus-Marschflugkörper zum Einsatz bringen können - und die entsprechenden Planer der Bundeswehr.

Der "Minister will mal tief in Taurus einsteigen", informiert Gerhartz seine Kameraden in dem Gespräch, das am 19. Februar über die von der Bundesregierung genutzte Konferenzplattform Webex geführt wurde und dessen Authentizität die Bundesregierung inzwischen bestätigt hat. Boris Pistorius habe eine halbe Stunde in seinem Kalender reserviert, sagt der ranghöchste Soldat der Luftwaffe. Er sehe aber "kein auslösendes Momentum", dass der Kanzler seine Haltung ändern könnte, der Ukraine das bereits vor neun Monaten angefragte Waffensystem nicht zu liefern. Ob Scholz von Pistorius informiert wurde über die geplante Unterredung mit den Luftwaffen-Offizieren, dazu äußerte sich der stellvertretende Regierungssprecher, Wolfgang Büchner, am Montag nicht.

Gerhartz ermuntert in dem Videogespräch seine Leute, darüber nachzudenken, wie "die ganze Nummer laufen" könnte, sollte es doch eine politische Entscheidung für die Lieferung geben. Eine nüchterne Beratung des Ministers wünscht sich der Luftwaffeninspekteur, die nicht nur Probleme in den Raum stelle, sondern auch mögliche Lösungen aufzeige. Er referiert dann, dass die "Engländer" die Missionsplanung "komplett im reach-back" vornehmen würden, zudem "haben sie auch ein paar Leute vor Ort". Reach-back bezeichnet ein Verfahren, bei dem Einheiten im Feld auf übergeordnete, zentrale Kommandostellen zurückgreifen, um bestimmte Unterstützungsleistungen zu erhalten. Das bestätigt in gewisser Weise die Angaben des Kanzlers zur "Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung", wobei Gerhartz diesbezüglich die Franzosen nicht bestätigt.

Zum einen diskutieren die Offiziere die Möglichkeit, dass die Bundeswehr die Missionsplanung übernimmt, für die Ukraine aber der Hersteller des Flugkörpers der Ansprechpartner bleibt - mit der Möglichkeit, Angehörige der Bundeswehr zum Hersteller abzuordnen. Denkbar, so gehen die Überlegungen weiter, sei es, etwa die Missionsplanung in Büchel zu machen und den Datensatz über eine sichere Leitung in die Ukraine zu transferieren. Oder, wenn es diese direkte Verbindung nicht geben solle, die Daten auf einen Chip zu spielen und "mit dem Auto nach Polen" zu bringen und dort eine Übergabe zu organisieren.

Allerdings kommt in der Unterredung schon der Einwurf, dass, wenn es dem Kanzler um den "direkten Link der Streitkräfte in die Ukraine" gehe, es wohl keinen Unterschied mache, ob Bundeswehrangehörige sich in Büchel oder in Schrobenhausen, dem Sitz des Taurus-Herstellers MBDA, an der Planung beteiligen - was der Kanzler ja später ausgeschlossen hat. Allerdings diskutieren die Offiziere ebenfalls, ob die Ukrainer den Taurus nicht auch ohne Unterstützung aus Deutschland einsetzen könnten - für ausgeschlossen halten sie ein solches Szenario offenkundig nicht. Ohne Beteiligung der Bundeswehr an der Missionsplanung nähmen die erreichbare Komplexität der Einsätze und der Einsatzerfolg zwar ab, unmöglich sei dies aber nicht.

Allerdings müsste die Ukraine dann Einbußen bei der Treffgenauigkeit und Überlebensfähigkeit des Systems gegenüber der russischen Flugabwehr in Kauf nehmen und zudem erhebliche Verzögerungen bis zur Einsatzbereitschaft. Diese seien durch die nötige Anpassung ukrainischer Jets bedingt, vor allem aber durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten zur Programmierung des Waffensystems. Acht Monate bis zu einem Einsatz seien erforderlich, sagt einer der Taurus-Experten. Die Zeit könne man auch nicht verkürzen, wenn man verhindern wolle, dass "das Ding dann auf einen Kindergarten fällt", es also zu Fehlern und zivilen Opfern komme. Zudem müsse "ein Bastler aus der Ukraine" die Integration des Waffensystems in ukrainische Flugzeuge bewerkstelligen, etwa vom Typ Suchoi Su-24. Dafür seien ungefähr sechs Monate zu veranschlagen.

In Kiew seien "viele Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten"

Im "dünnsten Fall drei bis vier Monate" dauere die Ausbildung, sagt ein anderer Teilnehmer, die Ukrainer hätten bei anderen Hightech-Systemen bereits ihre Lernfähigkeit bewiesen. Allerdings müsse man ihnen die notwendigen Datenbanken, Satellitenbilder und die Planungsstation liefern - was über die Industrie zu bewerkstelligen sei. Auch diskutieren die Offiziere die Möglichkeit unterschiedlicher Ausbildungsmodelle: ein Crash-Kurs von zwei Monaten, um die Flugkörper gegen Munitionsdepots einsetzen zu können, und eine vollumfassende Ausbildung, die komplexere Missionen und Angriffe auf schwierig zu treffende Ziele ermöglichen würde - etwa die Brücke von Kertsch, die das russische Festland mit der besetzten Krim verbindet und wichtig für den Nachschub der russischen Truppen ist.

Die "Brücke rauszunehmen" sei ein zentrales Ziel der Ukraine, da sind sich die deutschen Offiziere einig. Die Frage aber sei, wie sie an die nötigen Daten dafür komme - der Taurus arbeitet mit einem Bildabgleich, um sein Ziel auf weniger als drei Meter genau zu treffen. Allerdings hätten die Ukrainer wohl entsprechendes Material aus der Satellitenaufklärung - in Kiew liefen ja "viele Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten" herum. Allerdings müsse man auch die Standorte der russischen Flugabwehr genau kennen, sowohl die Radar- als auch die Raketenstellungen. Dann brauche es wohl immer noch zehn oder 20 Flugkörper, um die Brücke zu zerstören.

Allerdings hat der Bundeskanzler am Montag seine Argumentation nachgeschärft: "Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht, und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann", sagte er in einer Fragerunde an einer Berufsschule in Sindelfingen. "Und wenn man die Kontrolle haben will und es nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das völlig ausgeschlossen", fügte er hinzu. Das allerdings hatte er bei der dpa so deutlich nicht gesagt, auch wenn er nun formulierte: "Diese Aussage habe ich sehr klargemacht. Ich bin der Kanzler, und deshalb gilt das."