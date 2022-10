In den USA stehen die Midterms an. Für die Republikaner wird es knapper als gedacht - auch weil Donald Trump immer noch mehr Einfluss hat, als seiner Partei lieb wäre.

Von Laura Terberl und Christian Zaschke

Am 8. November finden in den USA die Kongresswahlen statt, die sogenannten Midterms. Weil dabei jeder Sitz zählt, versuchen die Parteien ihre jeweiligen Wähler zu mobilisieren. Bei den Republikanern ist eigentlich der Senator Mitch McConnell dafür verantwortlich, den Wahlkampf zu koordinieren. Allerdings hat ihm bei der Kandidatenauswahl diesmal jemand reingeredet, den man eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte: Ex-Präsident Donald Trump.

Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Politiker zu unterstützen, die ihm wohlgesonnen sind - auch falls er 2024 wieder als Präsident kandidieren sollte. Können sich die Republikaner dagegen nicht wehren? Oder wollen sie es vielleicht gar nicht? Welche Alternativen gäbe es zu Trump? Das erklärt in dieser Folge Christian Zaschke. Er ist US-Korrespondent für die SZ in New York.

