29. September 2018, 11:29 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Nach dem Tsunami werden Verletzte in Indonesien im Freien behandelt.

Was wichtig ist und wird: Tote nach Tsunami in Indonesien, Erdoğan in Köln, Mann stirbt auf Oktoberfest

Von Benedikt Peters

Was wichtig ist

Hunderte Tote bei Tsunami in Indonesien. Eine tödliche Flutwelle trifft die 350.000.-Einwohner-Stadt Palu auf der Insel Sulawesi. Die Regierung spricht von mindestens 384 Opfern, die Zahl könnte aber noch weiter steigen. Zum Korrespondentenbericht von Arne Perras .

Erdoğan übt harsche Kritik beim Staatsbankett. Seit Donnerstag it der türkische Präsident in Deutschland. Der erste Teil des Besuchs verläuft in unterkühlter Atmosphäre. Beim Bankett am Freitagabend fällt Erdoğan kurz aus seiner diplomatischen Rolle. Zu den Bildern des Abends .

Trump ordnet zusätzliche FBI-Untersuchung des Falls Kavanaugh an. Die finale Abstimmung über den Richterkandidaten für den Supreme Court verzögert sich dadurch ( hier mehr . Einige republikanische Senatoren gelten als skeptisch und könnten Kavanaugh zu Fall bringen. US-Korrespondentin Johanna Bruckner stellt sie vor.

TV-Fünfkampf vor der Landtagswahl - bei der Asylpolitik kracht's. Am Abend diskutierten die bayerischen Spitzenkandidaten der kleineren Parteien und offenbaren dabei große Unterschiede. Die CSU steht in den Umfragen unterdessen weiter schlecht da. Sie hat das Erbe von Franz Josef Strauß verraten, schreibt der ehemalige bayerische Kultusminister Hans Maier in diesem Gastbeitrag.

Mann stirbt nach Streit auf Oktoberfest. Am Augustinerzelt sollen zwei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein, bei der einer der beiden schwer verletzt wurde. Er starb im Krankenhaus. Hier mehr lesen

FC Bayern mit erster Niederlage unter Niko Kovac. Gegen Hertha BSC agieren die Münchner gerade in der ersten Hälfte ohne Plan, am Ende steht es 0:2. Dabei hatte der Coach wieder seine beste Elf aufgestellt. Aus dem Stadion berichtet Benedikt Warmbrunn.

Was wichtig wird

Erdoğan reist nach Köln. Nach einem Frühstück mit der Kanzlerin fliegt der türkische Präsident am Samstag nach NRW. In Köln wird er unter anderem die Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) eröffnen. Die Feier findet allerdings nur mit geladenen Gästen statt, ein großes Fest vor der Moschee hat die Stadt Köln untersagt.

Parteitag der britischen Konservativen beginnt am Sonntag. Zum Start des Tory-Parteitags sind Reden der zuständigen Minister für Außenpolitik, internationalen Handel, Verteidigung und Entwicklungspolitik angesetzt. Hauptthema dürfte aber vor allem der parteiinterne Machtkampf um den anstehenden EU-Austritt sein. Premierministerin May gerät deswegen immer mehr unter Druck.

Mazedonier stimmen am Sonntag über neuen Staatsnamen ab. Seit fast drei Jahrzehnten streiten Athen und Skopje um den Staatsnamen Mazedoniens, weil es eine nordgriechische Provinz gleichen Namens gibt. Griechenland blockiert jede Annäherung Mazedoniens an EU und Nato. Rund 1,7 Millionen Mazedonier sollen jetzt entscheiden, ob ihr Staat in Zukunft Nord-Mazedonien heißen soll .

Frühstücksflocke