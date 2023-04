Von Bernd Dörries, Kapstadt

Etwa 100 Dollar kostet es normalerweise, mit dem Bus von der sudanesischen Hauptstadt Khartum an die Grenze zu Ägypten zu fahren. Mittlerweile sind die Preise für die etwa 1200 Kilometer lange Reise um das Siebenfache gestiegen. Die Nachfrage ist hoch, und mitten im Krieg verlangen die Busunternehmer auch noch eine Art Sicherheitszuschlag. Dennoch machen sich jeden Tag nun Tausende Flüchtlinge auf die Reise, es sind diejenigen, die es sich noch leisten können, die noch Bargeld haben. Seit zwei Wochen sind die Banken geschlossen im Sudan.

Während ausländische Diplomaten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ausgeflogen werden, machen sich Zehntausende Sudanesen zu Fuß auf den Weg in Sicherheit, mit dem Auto oder in überfüllten Lastwagen. Doch oft verbessert das ihre Lage kaum oder macht es noch schlimmer. Sie fliehen in Nachbarländer, in denen die Lage nicht viel besser ist. Im Süd-Sudan herrscht Bürgerkrieg, in Äthiopien mangelt es auch nicht an Konflikten, Eritrea ist eine üble Diktatur und der Tschad steht wahrscheinlich kurz vor einer Hungersnot. Die Zentralafrikanische Republik ist ein zerfallender Staat.

Bleibt Ägypten, ein Land, das zwar keine direkte Kriegspartei ist, aber unter den beiden Kontrahenten im Sudan klar auf der Seite der Armee steht. Eine anderes Ziel ist Saudi-Arabien, das über das Meer zu erreichen ist. Die Saudis haben in den vergangenen Jahren die Gegner der Armee unterstützt, die paramilitärische Rapid Support Forces (RSF), und damit nicht unbedingt zur Deeskalation der Lage beigetragen. Jetzt bekommen die ankommenden Flüchtlinge dort eine saudi-arabische Flagge in die Hand gedrückt und dürfen in die Kameras lächeln, was bei vielen ein ungutes Gefühl hinterlässt.

Nur vier von 60 Krankenhäusern arbeiten noch

An der ägyptischen Grenze ist die Lage offenbar schwieriger, das Land wird von Flüchtlingen überrannt. Viele fliehen jetzt, weil sie glauben, dass nach der Rettung der westlichen Ausländer sich die Kämpfe noch einmal ausdehnen werden, weil es dann keinen Grund mehr zur Zurückhaltung gibt. Übrig bleiben die, die man vergisst.

Sudan war schon in den vergangenen Jahren beides: ein Land, aus dem sehr viele flohen, das aber auch in umgekehrter Richtung viele Menschen aufnahm, etwa eine Million Flüchtlinge leben dort. Mehrere Hunderttausend Syrer, dazu Menschen aus dem Jemen und auch Rohingya, die vor der Verfolgung aus Myanmar geflohen sind und nun erneut um ihr Leben fürchten müssen.

In Khartum sind von etwa 60 Krankenhäusern nur noch vier geöffnet, die Lebensmittel werden knapp, Elektrizität gibt es nur noch selten. Die beiden Konfliktparteien rufen zwar immer wieder einen zweitweisen Waffenstillstand aus. Aber der wird oft gebrochen und offenbar dazu benutzt, die eigenen Versorgungslinien zu stärken. Die Vereinten Nationen rechnen in den kommenden Wochen mit 300 00 Flüchtlingen, die das Land verlassen wollen.

In den sozialen Medien beklagen sich viele Sudanesen, dass ihre Pässe in den Botschaften von EU-Staaten oder den USA liegen, wo sie vor dem Krieg für Visa-Anträge eingereicht worden waren. Die Botschaften wurden geräumt, die europäischen Diplomaten ausgeflogen, um die Pässe kümmert sich niemand. Mahir Elifiel, ein 40 Jahre alte Sudanese, wolle im Sommer nach Spanien in den Urlaub, jetzt kommt er nicht mehr an den Pass, der in der spanischen Botschaft liegt.

Auf schriftliche Anfragen dort bekam er keine Antwort, die spanische Botschaft in Berlin teilte der SZ schriftlich mit, Elifiel und andere "wurden aufgefordert, sich bei den sudanesischen Behörden ein anderes Reisedokument zu besorgen". Wortgleich reagieren viele andere europäische Botschaften aus sicherer Distanz, wohl wissend, dass man im Sudan derzeit alle Behörden geschlossen sind. "Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie demütigend, und ekelhaft das ist", schreibt eine Sudanesin auf Twitter.