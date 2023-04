Drei Transportflugzeuge vom Typ "A400M" waren bereits im Einsatz. Hier eine Maschine am Fliegerhorst Hohn in Schleswig-Holstein.

Seit Tagen toben erbitterte Kämpfe im Sudan, die Bundeswehr wollte eine Evakuierungsaktion für deutsche Staatsbürger starten. Doch die Lage ist so unsicher, dass sie abgebrochen werden musste.

Von Georg Ismar und Paul-Anton Krüger, Berlin

Eine Rettungsmission der Bundeswehr für deutsche Staatsbürger aus dem Sudan ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung abgebrochen worden. Drei Transporter vom Typ A400M waren in Deutschland gestartet, um im Rahmen einer Evakuierungsoperation rund 150 deutsche Staatsbürger auszufliegen, die sich derzeit in dem von heftigen Kämpfen erschütterten afrikanischen Land aufhalten.

Nach einem Tankstopp auf Kreta wurde die Operation aber aus Sicherheitsgründen gestoppt und die Maschinen zurückbeordert. Bei den Kämpfen im Sudan hatten die Luftangriffe auf Ziele in der Hauptstadt Khartum in den frühen Morgenstunden zugenommen.

Am Dienstag hatten sich Hoffnungen auf eine mögliche 24-stündige Waffenruhe zerschlagen, die zuvor laut Vertretern der Konfliktparteien angesetzt worden war. In dem nordostafrikanischen Land kämpfen die zwei mächtigsten Generäle des Landes und ihre Einheiten um die Vorherrschaft. Die zwei Männer führen das gold- und ölreiche Land mit rund 46 Millionen Einwohnern seit einem gemeinsamen Militärcoup 2021. De-Facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der Rapid Support Forces (RSF). Tausende Zivilisten sind seit Beginn der Gefechte in ihren Wohnungen und Häusern gefangen, oft ohne Strom und ohne Möglichkeit, Essen, Wasser oder Medikamente zu besorgen. Zudem gibt es Berichte über zunehmende Plünderungen.

Diese Lage erschwert es auch, die über das Land verteilt lebenden deutschen Staatsbürger für eine mögliche Evakuierungsoption zu sammeln. Wann ein neuer Versuch unternommen werden kann, war zunächst unklar, zumal der Flughafen in Karthum wegen der Kämpfe ohnehin derzeit kaum anfliegbar ist.