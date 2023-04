Zivilisten sollen sich während der 24-stündigen Waffenruhe in Sicherheit bringen. In der Hauptstadt gehen Lebensmittel aus.

Von Bernd Dörries, Kapstadt

Im Sudan haben sich die beiden rivalisierenden Armeen am Dienstag offenbar auf einen 24-stündigen Waffenstillstand geeinigt, der am selben Abend beginnen und es Zivilisten ermöglichen sollte, umkämpfte Gebiete zu verlassen. Allerdings herrschte in der regulären sudanesischen Armee anfangs Verwirrung, ob die Führung dem Vorschlag der rivalisierenden "Rapid Support Forces" (RSF) zustimmen wird. Bereits in den vergangenen Tagen waren ähnliche Vereinbarungen nicht eingehalten worden.

Vor allem in der Hauptstadt Khartum gehen vielen Einwohnern Lebensmittel und Medikamente aus, die Geschäfte haben seit Beginn der Kämpfe am Samstag geschlossen, in vielen Regionen sind Strom- und Wasserversorgung zusammengebrochen.

"Die Wahrheit ist, dass es im Moment fast unmöglich ist, in und um Khartum humanitäre Hilfe zu leisten", sagte Farid Aiywar, der Delegationsleiter des Komitees des Internationalen Roten Kreuzes. "Es gibt Anrufe von verschiedenen Organisationen und eingeschlossenen Menschen, die um eine Evakuierung bitten."

Die UN haben ihre Hilfsprogramme weitgehend eingestellt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtete am Dienstag, dass in den Krankenhäusern in Khartum wichtige Medikamente und Blutkonserven knapp werden, neun Hospitäler hatten erst gar nicht geöffnet, da sie unter Beschuss geraten waren. Die UN haben ihre Hilfsprogramme in weiten Teilen des Landes eingestellt, vor allem aus Sorge um ihre Mitarbeiter, teilweise wurden aber auch Bestände an Nahrungsmitteln geplündert und Büroräume verwüstet.

Nach UN-Angaben wurden bisher fast 270 Menschen getötet, mehrere Tausend verletzt. In Schulen, öffentlichen Gebäuden und Fabriken sitzen seit Tagen Zivilisten fest, die es bei Ausbruch der Kämpfe nicht mehr nach Hause geschafft hatten. Beide Seiten, Armee und Rapid Support Forces, behaupten, wichtige Teile der Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht zu haben.

Der Sudan wird seit seiner Unabhängigkeit 1956 fast ununterbrochen vom Militär regiert, kurze Phasen einer zivielen Regierung werden regelmäßig von Militärputschen beendet. Zuletzt brachten sich 2021 Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und RSF-Führer Mohamed Hamdan Daglo an die Macht. Seitdem versuchen die USA, die Vereinten Nationen und einige Nachbarstaaten, den Übergang zu einer zivilen Regierung zu regeln. Der sollte eigentlich in diesen Tagen stattfinden, strittig war aber der Zeitrahmen, in dem die RSF in die reguläre Armee eingegliedert werden sollte. Armeechef Burhan forderte zwei Jahre, RSF-Führer Daglo zehn Jahre. Beiden Seiten gehört ein großer Teil der sudanesischen Wirtschaft, von Industriebetrieben über Goldminen bis zu Banken. Beide Seiten fürchten, ihre Reichtümer durch den Friedensprozess zu verlieren.

Deshalb gab es trotz der Einigung auf eine eintägige humanitäre Waffenruhe am Dienstag keine Anzeichen für ein Ende der Kämpfe, obwohl sich zahlreiche Vermittler eingeschaltet hatten, von US-Außenminister Antony Blinken bis zum ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi.

Am Dienstag bombardierten wieder Kampfjets die Innenstadt von Khartum, die WHO beklagte "eklatante Verletzungen" des Völkerrechts, da Krankenhäuser beschossen worden seien. Auch ein Konvoi der US-Botschaft wurde überfallen, der EU-Botschafter wurde in seiner eigenen Residenz bedroht und offenbar bestohlen.