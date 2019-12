Der ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache gehört nicht länger der FPÖ an.

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hat ihren langjährigen Bundesvorsitzenden Heinz-Christian Strache ausgeschlossen. Das erklärte der aktuelle FPÖ-Frontmann Norbert Hofer am Freitagnachmittag in der österreichischen Hauptstadt.

Zuvor war das Parteiverfahren wegen einer Spesenaffäre gegen den ehemaligen Vizekanzler beendet worden. Dem 50-Jährigen war von ehemaligen Mitarbeitern vorgeworfen worden, als Vorsitzender Parteigelder in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Strache weist die Vorwürfe zurück.

Strache war Ende der 1980er Jahre in die FPÖ eingetreten, als er noch in der Neonaziszene aktiv war. Seit seinem Antritt als Parteichef 2005 ist die FPÖ zur starken politischen Kraft in der österreichischen Innenpolitik geworden.

Der Rauswurf bei den Freiheitlichen ist ein Tiefpunkt von Straches Karriereabsturzes, der im Mai mit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos begonnen hatte.Darin wurde dokumentiert, dass Strache sich bei einem Treffen mit einer vermeintlichen schwerreichen Russin offen zeigte für dubiose Deals. Im Zuge der Ibiza-Affäre war Strache als Vizekanzler und Parteichef zurückgetreten, danach zerbrach die Koalition aus FPÖ und konservativer Volkspartei (ÖVP) von Sebastian Kurz. Der Ibiza-Skandal und die Spesenaffäre sowie Straches dauernde Wortmeldungen werden in der FPÖ als Gründe für die zuletzt desaströsen Wahlergebnisse gesehen.