Die Digitalisierung kommt in Deutschland nach wie vor nur langsam voran: Aktenlager in Immelborn, Thüringen.

Von Johan Schloemann

Es ist eine düstere Warnung: der "besonders geschützte geistige Innenraum" aller Deutschen soll in Gefahr sein. Man könnte meinen, es gehe hier um ein größeres psychosoziales Problem, um die Volksseele oder eine Bildungskrise. Aber es geht um handfeste Fragen der staatlichen Verwaltung. Und um die Frage, ob Deutschland die Digitalisierung hinbekommt.

Die Formulierung stammt vom Datenschutzbeauftragen des Bundes, Ulrich Kelber. Den "geistigen Innenraum" sieht er dadurch bedroht, dass die "Steuerliche Identifikationsnummer" (Steuer-ID), die seit dem Jahr 2007 alle Bürgerinnen und Bürger hierzulande bekommen, mit der jeweiligen Kontonummer verknüpft werden soll. Damit wäre es möglich, dass der Bund direkt Geld überweisen kann.

Als die Bundesregierung wegen der Inflation und der Energiepreise im vergangenen Jahr schnelle Hilfszahlungen an alle leisten wollte, fiel auf, dass das bisher gar nicht geht. Dies soll sich nun möglichst rasch ändern, für künftige Zahlungen des Staates wie die Kindergrundsicherung oder ein Klimageld. Außerdem sollen die Bürgerdaten wie Anschrift oder Geburtsdatum, die mit der aus elf Ziffern bestehenden Steuer-ID verbunden sind, zwischen den Behörden elektronisch ausgetauscht werden können, damit man sie nicht jedes Mal neu erfragen muss. Das hatte bereits die große Koalition beschlossen.

Bürger sollen immer nachsehen können, welche Behörde wann was gespeichert hat

Viele werden sich fragen: Warum soll der Staat nicht meine Adresse und meine Kontonummer haben? Er hat sie ja ohnehin schon, in der Meldebehörde und beim Finanzamt. Also wäre es doch praktisch, nicht immer neue Formulare ausfüllen zu müssen. Datenschützer sehen das anders: In der ungefragten Speicherung von sogenannten personenbezogenen Daten - zu unterscheiden von wirklich sensiblen Daten wie etwa Krankheiten oder Weltanschauungen - sehen sie bereits eine Möglichkeit des gefährlichen Missbrauchs durch den demokratischen Staat.

Mit dem "geistigen Innenraum" beziehen sich die Datenschützer auf Urteile des Bundesverfassungsgerichts, wonach sich mit solchen Daten bei den Behörden ein Personenprofil erstellen ließe und damit die Privatsphäre des Einzelnen zu sehr bedrängt würde. Wegen historisch schlechter Erfahrungen mit dem Überwachungsstaat, weil Deutschland das Land der Gestapo und der Stasi war, ist die Daten-Angst vor dem Staat bei manchen Wächtern noch stärker als vor den sammelwütigen privaten Internet-Riesen im Kalifornien. Die europäischen Datenschutzregeln werden in Deutschland besonders ernst genommen.

Und so verlangt die Verwendung auch schon der magersten Personendaten durch die Behörden eine enge Zweckbindung; Bürgerinnen und Bürger sollen immer im Einzelnen nachverfolgen können, welche Behörde wann was gespeichert hat ("Datenschutz-Cockpit"). Hinzu kommen hohe Sicherheitsanforderungen, was angesichts von zunehmenden Hackerangriffen verständlich ist.

Nun könnten die Datenschützer vorläufig beruhigt sein, weil aus der Sache mit der ID und den Kontonummern so schnell ohnehin nichts zu werden scheint. Das ist aber kein geringes Problem für die Ampelkoalition, die eigentlich digitale Wendigkeit und "das neue Deutschland-Tempo" (Olaf Scholz) an den Tag legen will. Im vergangenen Sommer hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in Meseberg die für viele verblüffende Schätzung abgegeben, das Direktauszahlungsprojekt könne "achtzehn Monate" brauchen. Vor Weihnachten wurde dann mit dem Jahressteuergesetz die rechtliche Grundlage geschaffen.

Es müsse "für die Zuspeicherung der Bankverbindungsdaten" viel geklärt werden

Fragt man jetzt beim Finanzministerium nach, wie es mit dem Zeitrahmen aussehe, bekommt man die eloquentesten Nicht-Antworten. Es müsse "für die Zuspeicherung der Bankverbindungsdaten" noch viel Technisches und Administratives geklärt werden, sagt ein Sprecher des Ministeriums der Süddeutschen Zeitung: "Zu diesen Arbeiten gehört auch die Klärung der Frage, welche öffentliche Stelle letztlich für die jeweilige staatliche Leistungsgewährung zuständig sein wird. Diese Punkte werden in den einzelnen Programmen bzw. im Rahmen der jeweiligen Maßnahmen zu klären sein."

Aha. Und wann könnte man damit fertig sein? Dazu heißt es, das zuständige Bundeszentralamt für Steuern habe "gemeinsam mit IT-Dienstleistern unter Hochdruck mit der zügigen Umsetzung begonnen". Und: "Eine konkrete Aussage dazu, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, ist zurzeit noch nicht möglich." Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wiederum, für dessen grüne Partei Kindergrundsicherung und Klimageld wichtige (digitale) Vorhaben sind, antwortete in der vergangenen Woche in einem Interview mit der Plattform "Europe Calling" auf die Frage, ob es nach seiner Schätzung noch in dieser Legislaturperiode (die regulär bis Herbst 2025 geht) Direktzahlungen des Bundes geben werde: "Nee, aber ein System, mit dem nach der Bundestagswahl eine Überweisung stattfinden kann."

Wenn diese ernüchternde Geschwindigkeit einerseits ein politisches Fiasko bringen könnte, so drohen andererseits die rechtlichen Bedenken, wenn das Projekt doch mal etwas wird. Das gilt erst recht für die Verschaltung der Bürgerdaten zwischen den Behörden, die Vereinheitlichung der Registrierung im föderalen Staat. Weil die Regierung jetzt auf Gedeih und Verderb auf die Steuer-ID-Nummer gesetzt hat, bleibe die Frage, ob dies verfassungsgemäß ist. "Das Damoklesschwert" über der Modernisierung, "die wir so dringend brauchen, um bei der Digitalisierung der Verwaltung nicht noch weiter abgehängt zu werden". So sagt es Konstantin von Notz, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag und Mitglied im Digitalausschuss, im Gespräch mit der SZ.

Schweden geben schon lange überall ihre Personennummer an

Die digitalen Vorhaben müssten mit Blick auf Karlsruhe von Anfang an überaus datenschutzsicher aufgesetzt werden - sonst ist es für Konstantin von Notz "völlig klar, wer die politische Verantwortung trägt, wenn höchste Gerichte der Politik die Steuer-ID als registerübergreifenden Identifier aus der Hand schlagen". Gemeint sind damit Lindners Haus und das Innenministerium von Nancy Faeser (SPD).

All dies verhindert, dass man die lebenslang gültige Steuer-ID, anders als in anderen Ländern, als allgemeine Bürgernummer benutzen kann. In Schweden etwa gibt man schon seit Langem überall seine Personennummer an, ob bei der Bank, beim Arzt oder bei der Stadtverwaltung, die Transparenz zwischen Bürger und Staat ist gegenseitig. (In der DDR gab es auch schon eine Personenkennzahl, was ein Teil des Problems sein könnte.) In Deutschland hingegen sitzen gerade noch viele Wohneigentümer verzweifelt an ihrer Grundsteuererklärung, die Frist endet mit diesem Dienstag - dafür muss der Bürger Daten zusammenkratzen, die im Wesentlichen ohnehin schon in den Computern der Grundbuchämter vorliegen müssten. Zwei Drittel der Anträge seien abgegeben worden, hieß es am Montag.

Umso wichtiger ist es da, dass andere Identifikationsmöglichkeiten vereinfacht werden. Der Druck der Digitalisierung ist groß, die Ämter in Kommunen und Bundesländern bieten schon mehr und mehr Online-Verfahren an, die den Gang zur Behörde ersparen, auch der elektronische Personalausweis ("AusweisApp2") ist mit dem Smartphone einfacher geworden.

Aber die bestehenden oder künftigen ID-Verfahren konkurrieren noch miteinander, sie sind oft heillos kompliziert oder unbekannt oder beides. Die Zusammenführung hakt. Wer kennt schon den Unterschied zwischen der Registrierungs-App "BundesIdent" und der Ausweisfunktion "BundID"? Mit Letzterer kann man sich beim "Bundesportal" für Verwaltungsleistungen anmelden. Mit der Suchmaschine dort landet man indes noch oft im föderalen Wirrwarr.

Laut Auskunft des zuständigen Bundesinnenministeriums sind bei BundID "aktuell über 255 000 Nutzerkonten registriert". Das sind 0,38 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Für den Online-Ausweis ist in diesem Jahr "eine cross-mediale Kampagne" geplant. Und eine Frist möchte das Innenministerium im "Onlinezugangsgesetz 2.0" gar nicht mehr vorsehen, nachdem die frühere gerissen wurde. Auf eine einfache, zentrale Staats-App wird man in Deutschland noch ein wenig warten müssen.