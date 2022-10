Von Sonja Zekri, Korjukiwka

Als der Bundespräsident in Korjukiwka im Norden der Ukraine aus dem Auto steigt, ertönt der Luftalarm, einmal, zweimal, unüberhörbar. Frank-Walter Steinmeier hatte das Historische Museum besuchen wollen, um dort mit Menschen der Stadt sozusagen vor der Kulisse der deutschen Geschichte zu sprechen. In Korjukiwka wurden während der deutschen Besatzung fast 7000 Menschen ermordet und der Ort niedergebrannt, es war eines der schlimmsten Verbrechen an der nicht-jüdischen Zivilbevölkerung in Europa. Und kaum jemand weiß davon.