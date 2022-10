Von Oliver Klasen

45 Minuten wird das deutsche Staatsoberhaupt sprechen. Es soll eine große Rede werden. Eine Rede an die Nation, von der etwas hängenbleibt. Mit Sätzen, an die man sich auch später noch erinnert, vielleicht so ähnlich wie 1997 die berühmte Ruck-Rede von Roman Herzog, die damals als Kritik am Reformstau in Deutschland gelesen wurde.

Die Erwartungen an Frank-Walter Steinmeier sind hoch, wenn er an diesem Freitag um 11 Uhr im Schloss Bellevue, seinem Amtssitz, das Wort ergreift. Steinmeier, seit fünfeinhalb Jahren im Amt, hat viele Reden gehalten, mehr als 650 waren es. Doch die eine große Rede, mit Sätzen, die die man sich später erinnert, war noch nicht dabei. Das sagen jedenfalls seine Kritiker.

Steinmeier spricht auf einer Veranstaltung der Deutschen Nationalstiftung, einer gemeinnützigen Organisationen, die 1993 unter anderem vom inzwischen gestorbenen Altkanzler Helmut Schmidt gegründet wurde. Im Schloss Bellevue anwesend sein werden Steinmeiers Vorgänger Christian Wulff und Joachim Gauck, außerdem CDU-Chef Friedrich Merz. Nicht zu den direkten Zuhörern zählen dagegen Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerinnen und Minister der Bundesregierung.

Detailansicht öffnen Erst vor Kurzem ist Steinmeier in die Ukraine gereist und hat dort Präsident Selenskij getroffen. (Foto: Genya Savilov/AFP)

"Alles stärken, was uns verbindet", das, so hat es das Bundespräsidialamt vorab verbreitet, ist die Überschrift dessen, was Steinmeier sagen will. Der Bundespräsident wird das tun, was das Kerngeschäft eines Bundespräsidenten ist: zum Zusammenhalt in der Gesellschaft aufrufen. Vor allem zwei Themen, so hieß es vorab, wolle er ansprechen: die Klimakrise und den Krieg in der Ukraine.

Erst vor wenigen Tagen ist Steinmeier nach Kiew gereist und hat dort den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij getroffen. Er holte eine Reise nach, die im Frühjahr nicht zustande gekommen war, weil Steinmeier von der Regierung in Kiew kurzfristig unter bis heute nicht restlos geklärten Umständen plötzlich wieder ausgeladen worden war.

Es war Steinmeier wohl wichtig, den Besuch in Kiew nun noch vor seiner Rede zu absolvieren, um glaubwürdiger sprechen zu können in dieser Angelegenheit. Seine Rede an die Nation dürfte vor allem daraufhin abgeklopft werden, ob er Selbstkritik äußert und eigene Fehler benennt. Denn an der deutschen Russland-Politik, die inzwischen von vielen als von Fehlern durchsetzt bewertet wird, war Steinmeier über Jahre hinweg maßgeblich beteiligt: als Kanzleramtsminister in der Regierung Schröder sowie später als Außenminister in der Regierung Merkel. Wenn es Steinmeier gelingt, an diesem Punkt die richtigen Worte zu finden, hat er gute Chancen, dass man sich später an die Rede erinnert.