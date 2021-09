Ein Gremium aus Fachleuten soll nach einem Plan aus der Bundesregierung abwägen, welche IT-Sicherheitslücken der Staat zum Ausspähen nutzen darf. Am Ende aber müsste die Politik entscheiden - und die schiebt das heikle Thema vor sich her.

Von Florian Flade, Georg Mascolo und Ronen Steinke

Oft schauen Sicherheitsbeamte mit Sorge nach Karlsruhe, wenn beim Bundesverfassungsgericht wieder einmal eine Entscheidung über ein Sicherheitsgesetz ansteht, bevor also die Richterinnen und Richter ein neues Instrument von Polizei oder Geheimdiensten billigen oder verwerfen. Manchmal braucht es einen zweiten Blick auf eine solche Entscheidung, denn auch in einem vermeintlichen Sieg für den Staat kann sich in Wahrheit eine Niederlage verbergen.