28. September 2018, 12:32 Uhr Staatsbesuch Erdoğan und Merkel treten vor die Presse

Der türkische Präsident ist auf Staatsbesuch in Deutschland und gibt gemeinsam mit der Kanzlerin eine Pressekonferenz. Verfolgen Sie den Auftritt im Livestream.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist auf Staatsbesuch in Deutschland, in Berlin gibt er nun gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel eine Pressekonferenz. Bereits zuvor war er mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammengetroffen.

Erdoğan kommt angesichts der schlechten wirtschaftlichen Lage mit der Hoffnung nach Berlin, die Beziehungen wieder zu verbessern und so auch Hilfe im Kampf gegen die prekäre ökonomische Situation in der Türkei zu erhalten. Allerdings wird das kaum möglich sein, solange Erdoğan nicht bereit ist, seinen harschen Kurs gegen kritische Journalisten und Regimegegner aufzugeben, ist in Berlin zu hören.

Steinmeier sprach Erdoğan auf konkrete Fälle von politischen Gefangenen in der Türkei an. Wie es aus Delegationskreisen hieß, ging es dabei um deutsche ebenso wie um türkische Staatsbürger. Die Presse- und Meinungsfreiheit sowie Fragen der Rechtsstaatlichkeit hätten im Mittelpunkt des etwa 75-minütigen Gesprächs gestanden, hieß es. Dabei seien die Differenzen zwischen Deutschland und der Türkei und die "unterschiedliche Wahrnehmung" beider Seiten angesprochen worden. Die Atmosphäre des Treffens wurde als ernst beschrieben.

