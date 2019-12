Mit ihrer Entscheidung, die große Koalition nicht weiter in Frage zu stellen, zeigen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, wie sie die Partei führen wollen. Auch Kevin Kühnert hat etwas davon.

Wenn 114 995 von 82,8 Millionen Bürgern über die Zukunft der Bundesregierung entscheiden, dann kann etwas nicht stimmen. So viele SPD-Mitglieder haben für die neue Parteispitze aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gestimmt. Dass die beiden von ihrer Maximalforderung - dem vorzeitigen Ende der großen Koalition - nun Abstand nehmen, liegt vor allem an der Fraktion. Aber auch am Juso-Chef Kevin Kühnert, ohne dessen Unterstützung die beiden wohl nicht gewählt worden wären.

Der lauteste der Groko-Kritiker hat Ausstiegs- oder Neuverhandlungsfantasien eine Absage erteilt, weil die Partei dadurch ohne Not Regierungsmacht aus den Händen geben würde. Damit demonstriert er die Fähigkeit zur Moderation und macht sich für eher gemäßigte Delegierte auf dem nahenden Parteitag als stellvertretender Parteivorsitzender leichter wählbar. Aber ein Austritt aus der Koalition wäre auch sowohl gegenüber den SPD-Mitgliedern als auch sämtlichen Wählern, die der Partei bei der letzten Bundestagswahl ihre Stimme gegeben haben, unfair.

Die deutsche Sozialdemokratie hat es sich in den vergangenen Jahren nicht immer leicht gemacht. Wechselnde Vorsitzende, ein immer noch andauernder Gewissenskampf mit der Agenda 2010 und nunmehr zweieinhalb Legislaturperioden innerhalb einer großen Koalition seit dem Ende der letzten SPD-geführten Bundesregierung. Die Partei steht in Umfragen so schlecht da wie selten zuvor und macht den Eindruck, dass sie der Implosion näher ist als einem positiven Ausbruch.

Dabei hat die Parteispitze vor dem Eintritt in die aktuelle große Koalition eigentlich einiges richtig gemacht. Damit ist weniger gemeint, dass sich Nahles und Co. zuerst selbst nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen zierten, in Verhandlungen einzutreten und dies erst nach Ermahnung durch den (SPD-)Bundespräsidenten taten. Nein, vielmehr befragten die Verhandler erst einmal die Genossen, ob diese die Koalition überhaupt wollten. Ein basisdemokratisches Vorgehen, wie es sich Mitglieder anderen Parteien vielleicht wünschen würden - oder hat jemand die FDP-Mitglieder gefragt, ob man vielleicht doch lieber "falsch" regieren möchte?

Der Parteitag wird zum Gradmesser

Die Beteiligung beim Mitgliedervotum vor eineinhalb Jahren war mit 78,4 Prozent aller Mitglieder deutlich höher als bei der diesjährigen Frage nach dem besseren Spitzenduo (54,1). Noch deutlicher sieht es bei der Zustimmung aus: 239 933 Genossen sprachen sich für den Koalitionsvertrag aus, weniger als halb so viele haben nun Esken und Walter Borjans ihre Stimme gegeben. Mit dem Votum über den Koalitionsvertrag holten sich Andrea Nahles und Olaf Scholz neben der Legitimation durch die Wähler auch die der Partei und die Kritiker waren erst einmal ruhig gestellt. Gegen eine demokratische Entscheidung konnten sie trotz lautstarken Werbens gegen die Groko nichts sagen.

Zum ersten Gradmesser wird für das neue Führungsduo der SPD-Parteitag: Die Delegierten sollen die beiden offiziell wählen. Zwar haben sie offiziell die Wahl und könnten auch jemand anderen zum Vorsitzenden machen, dies ist trotz einiger prominenter Bewerber aber eher unwahrscheinlich. Ein deutliches Votum würde in jedem Fall die Position Eskens und Walter-Borjans' hinsichtlich der großen Koalition stärken. Werden die beiden allerdings nur von einer ähnlich knappen Mehrheit wie auch im Mitgliedervotum gewählt, können sie mit weniger offensiven Forderungen in die Gespräche mit der Union gehen.

Mit der Abkehr von ihrer Maximalforderung zeigen Esken und Walter-Borjans, dass sie nicht vorhaben, die Partei von oben nach unten zu regieren. Sie respektieren das eineinhalb Jahre alte Votum der Genossen, die Meinung der Bundestagsfraktion und nehmen zugleich Druck vom Kessel, der sich in den Tagen seit ihrer Wahl von Seiten der Union aufgestaut hat. Zugleich machen sie aber klar, dass die Bundesregierung ihre Ziele der Zeit anpassen sollte. In Zeiten schwindender Umfrageergebnisse ist dies sowohl nach innen als auch nach außen ein kluger Zug.