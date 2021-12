Von Mike Szymanski, Berlin

Norbert Walter-Borjans unternimmt einen neuen Anlauf, noch ist er Vorsitzender der SPD, aber nicht mehr lange. "Wir wollen weiter", ruft er in den Saal des Berliner Tagungszentrums City Cube. "Wir wollen in die 30er Zone". Er meint: Die SPD soll wieder 30 Prozent bei Wahlen erreichen. "Mindestens!" So beginnt der Parteitag der Sozialdemokraten an diesem Samstag, dem wegen Corona die mehr als 600 Delegierten größtenteils per Computer aus der Ferne zugeschaltet sind. Ein bisschen großspurig hört sich Walter-Borjans an, könnte man meinen.