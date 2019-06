4. Juni 2019, 05:22 Uhr SPD Die Genossen im Osten beschwören alte Erinnerungen

Es gibt auch in diesen Wochen noch Regionen in Deutschland, in denen die SPD mit großer Selbstverständlichkeit die Politik dominiert. Und wo sie deshalb viel zu verlieren hat. Eine solche rote Bastion liegt eine halbe Zugstunde von der Hauptstadt entfernt.

In Potsdam regieren die Sozialdemokraten seit dem Ende der DDR. Drei SPD-Ministerpräsidenten führten Brandenburg bisher, erst Manfred Stolpe, dann Matthias Platzeck, auf ihn folgte 2013 Dietmar Woidke, ein Agraringenieur mit meist ruhiger Gemütslage, der nun Grund zu großer Ungeduld hat. Gewiss, die SPD solle in Ruhe über ihre künftige Spitze beraten, sagt der 57-Jährige. "Aber wir dürfen uns zugleich keine Hängepartie erlauben."

Woidke und seine SPD haben knapp drei Monate Zeit, um bis zur Landtagswahl am 1. September die Stimmung zu drehen. Zuletzt lag die SPD in einer Umfrage unter 20 Prozent, knapp hinter der CDU und der AfD, die hier bei der Europawahl stärkste Partei wurde. Unerreichbar erscheinen die 31,9 Prozent der letzten Wahl, als die SPD weit vor der CDU und allen anderen lag. Gewählt wird am 1. September auch in Sachsen, Ende Oktober dann in Thüringen. In beiden Ländern regiert die SPD als Juniorpartner mit. So geht es für sie im Herbst um drei Regierungsbeteiligungen und die Frage, welche Bedeutung sie in Ostdeutschland noch haben kann.

Bei den Abgesängen auf die SPD wird dieser Tage oft vergessen, dass sie in vielen Bundesländern die Regierungsgeschäfte mitbestimmt. Im Osten ist sie in allen fünf Ländern dabei, so auch in Sachsen-Anhalt als kleiner Partner, und prominent im Nordosten: Mecklenburg-Vorpommern ist das Land, in dem die SPD-Hoffnung Manuela Schwesig, 45, als Ministerpräsidentin ein Bündnis mit der CDU anführt.

In Thüringen und Sachsen kämpfen die Sozialdemokraten gegen ihre Marginalisierung

Die Kommunalwahlen dort, die parallel zur Europawahl stattfanden, passten allerdings zum Negativtrend: 15,4 Prozent in der Gesamtabrechnung. 3,5 Prozentpunkte weniger als 2014. Traditionell dominiert hier die CDU die Landkreise. Julian Barlen, Generalsekretär des SPD-Landesverbandes, wollte deshalb nichts dramatisieren. "Wir sind gut beraten, bei uns zu bleiben", sagte er.

Auf ganz eigene Art leiden die Verbände in Thüringen und Sachsen unter der Unruhe an der Spitze der Bundespartei. Seit Jahren kämpfen die Genossen hier gegen ihre Marginalisierung. "Was sich momentan in Berlin abspielt, ist für uns kein Rückenwind, sondern ein Sturm von vorn", sagt Matthias Hey, Fraktionschef in Thüringen.