Bei der Regierungsbefragung im Bundestag hat Gesundheitsminister Jens Spahn vor den Gefahren von Virus-Mutationen gewarnt. "Wir wähnten uns auf einem guten Weg" Die letzten Wochen seien sehr erfolgsversprechend gewesen, sagte Spahn. Die Infektionszahlen seien nach unten gegangen, die Impfungen angelaufen und das zeige sich auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser.

"Aber dieses Virus gibt nicht einfach auf", sagte Spahn. Die Bevölkerung sei inzwischen angesichts des monatelangen Lockdowns häufig müde. Das Virus hingegen sei es nicht. Es verändere sich und werde ansteckender. Wohl mit Bezug auf die immer häufiger in Deutschland festgestellte Virus-Variante, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde, sagte Spahn, bei der Mutation stelle man fest, dass Infizierte über einen längeren Zeitraum ansteckend seien.

Spahn hob in einer Eingangsrede die Bedeutung von Tests hervor. Schnelltests durch Dritte könnten im Alltag Sicherheit geben, etwa in der Pflege, der Schule oder im Arbeitsleben. Auch Selbsttests könnten in konkreten Situationen mehr Sicherheit und Perspektiven geben, etwa vor einem Theaterbesuch. Beide Tests könnten Schritt für Schritt helfen, um "ein Stück mehr Freiheit" zu haben "und vor allem mehr Sicherheit", sagte Spahn.

Mitte Februar hatte Spahn angekündigt, dass von März an alle Bürgerinnen und Bürger in Testzentren oder Apotheken kostenlose Schnelltests auf das Coronavirus machen lassen könnten. Dann musste der Minister aber zurückrudern.

Im ZDF Morgenmagazin sagte Spahn, dass ein Start zum ursprünglich angestrebten Termin durchaus möglich gewesen wäre. Dann habe es aber Fragen aus den Bundesländern gegeben, auch dazu, wie die Tests mit weiteren Öffnungsschritten verzahnt werden könnten. Aus diesem Grund habe man sich entschlossen, beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März erst einmal diese Fragen zu klären. Nun haben die Bundestagsabgeordneten Gelegenheit, ihm Fragen zur Corona-Politik zu stellen.

Bei dem Bund-Länder-Treffen soll auch über mögliche Lockerungen beraten werden. Spahn sprach sich bei diesem Thema für ein bundesweit einheitliches Vorgehen aus. Das wäre "sehr erstrebenswert", sagte Spahn. Zumindest der Rahmen "sollte idealerweise der gleiche sein".