Zwar wurde erwartet, dass Korcok in noch nicht ausgezählten städtischen Bereichen stark abschneidet. Das er sich aber noch vor Pellegrini schiebt, galt als unwahrscheinlich. In der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte Korcok noch knapp vorn gelegen.

Durch einen Sieg Pellegrinis würde der pro-russische Regierungschef Robert Fico gestärkt, der eine größere Kontrolle über die Medien, eine Aufweichung der Anti-Korruptionsgesetze und weniger Hilfe für die Ukraine anstrebt. Korcok wurde indes von der prowestlichen liberalen Opposition unterstützt.

Pellegrini ist aktuell Parlamentspräsident und war ein langjähriger Verbündeter von Fico. Dieser ernannte ihn zum Ministerpräsidenten, nachdem Fico nach öffentlichen Protesten gegen Korruption und dem Mord an einem Enthüllungsjournalisten im Jahr 2018 zurücktreten musste. Pellegrini gilt als gemäßigter als Fico und hat gesagt, seine Wahl würde keine überstürzte Änderung der Außenpolitik bedeuten. "Es geht hier nicht um die künftige Ausrichtung der Außenpolitik, sondern ich garantiere wie die anderen Kandidaten, dass wir weiterhin ein starkes Mitglied der EU und der Nato sein werden", sagte er jüngst.

Scheidende Präsidentin hatte nicht kandidiert

Das EU- und Nato-Land Slowakei grenzt an die Ukraine. Korcok hatte erklärt, er wolle nicht, dass Fico und seine gesamte Koalition Führungspositionen in der Regierung einnehmen. Der 60-Jährige war Gesandter der Slowakei bei der EU und später Botschafter in den USA, bevor er in der Mitte-Rechts-Regierung von 2021 bis 2022 das Ressort für Außenpolitik übernahm. Zu dieser Zeit war die Slowakei ein treuer Verbündeter der Ukraine und belieferte sie mit Luftabwehrsystemen und Kampfflugzeugen. Die scheidende Präsidentin Zuzana Caputova hatte nicht für eine zweite Amtszeit kandidiert.

In der Slowakei hat der Präsident vor allem repräsentative Aufgaben. Er oder sie kann aber ein Veto gegen Gesetze einlegen oder diese vor dem Verfassungsgericht anfechten. Die Präsidenten ernennen zudem Verfassungsrichter, die in den politischen Kontroversen um Ficos geplante Reformen, die etwa eine drastische Lockerung der Strafen für Korruption vorsehen, wichtig werden könnten.