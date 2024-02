Slowakei:Ein Gesetz für die Mafia

Robert Fico hat sich von den 18 000 Demonstranten vor dem Parlament auf dem Burgberg in Bratislava nicht beeindrucken lassen. Am Donnerstag hat die Dreierkoalition des slowakischen Ministerpräsidenten weitreichende Änderungen im Strafgesetz beschlossen. Davon betroffen sind Gesetze zur Korruptionsbekämpfung, zur Verfolgung von Wirtschafts- und Steuerkriminalität. Mit dem Gesetz soll die Spezial-Staatsanwaltschaft aufgelöst werden, die in erster Linie Korruption verfolgt und bei der aktuell Fälle liegen, die das Umfeld von Premier Robert Fico betreffen. Es sollen nun Strafmaße für solche Taten verringert, Verjährungsfristen verkürzt werden, davon könnten sogar Abgeordnete profitieren. Verkürzt werden sollen auch die Verjährungsfristen für Vergewaltigung und Mord.