Seit Wochen gehen in der Slowakei Zehntausende Menschen für eine funktionierende Demokratie auf die Straße. Kommt einem in Deutschland gerade ziemlich bekannt vor, findet auch SZ-Korrespondentin Viktoria Großmann, mit der ich über die Proteste gesprochen habe: "Jetzt ist es in der Slowakei so, dass schon bestimmte Parteien in der Regierung sind, die viele Menschen in Deutschland gerne in der Regierung verhindern möchten. Aber wenn man es so haben möchte, kämpfen viele Menschen in Europa eigentlich für dieselben Werte."