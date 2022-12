Dieses undatierte Foto von 1941 zeigt ein Eingangstor des Konzentrationslager Stutthofs in Sztutowo, Polen. Historikern zufolge sind in dem Lager 65 000 Menschen gestorben - die Meisten an Seuchen Entkräftung und Misshandlung.

Zwischen Juni 1943 und April 1945 soll die heute 97-jährige Irmgard F. als Zivilangestellte in der Kommandantur des Konzentrationslagers gearbeitet haben. Damit habe sie den dort Verantwortlichen bei der systematischen Tötung von Inhaftierten Hilfe geleistet. Das Landgericht Itzehoe hat die ehemalige Sekretärin nun wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10 500 Fällen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Der vom Gericht beauftragte historische Gutachter war zuvor zu dem Schluss gekommen, dass die Angeklagte von den Morden an Inhaftierten hätte wissen müssen. Die Kommandantur sei die Drehscheibe für alle Befehle im Lager gewesen. Außerdem habe Irmgard F. freiwillig dort gearbeitet. Es sei ihr möglich gewesen jederzeit zu kündigen.

Irmgard F. wollte sich dem Prozess zuerst nicht stellen

Weil die Angeklagte zur Tatzeit erst 18 bis 19 Jahre alt gewesen war, fand der Prozess vor der Jugendkammer des Gerichts statt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung gefordert. Die 15 Nebenklagevertreter schlossen sich zum großen Teil der Strafforderung an. Einer von ihnen sprach sich allerdings gegen eine Bewährungsstrafe aus.

Der Prozess zog sich seit September 2021. Insgesamt hat das Gericht in dieser Zeit acht der zeitweise 31 Nebenkläger angehört, meist über Videoübertragungen in die USA, Israel oder Polen. Die Angeklagte wollte sich anfangs dem Verfahren nicht stellen. Am ersten Verhandlungstag verschwand sie frühmorgens aus ihrem Seniorenheim in Quickborn und wurde Stunden später von der Polizei in Hamburg verhaftet. Erst ganz zum Schluss des Prozesses hatte Irmgard F. zu den Vorwürfen Stellung bezogen: "Es tut mir leid, was alles geschehen ist", sagte sie in ihrem letzten Wort. "Ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war. Mehr kann ich nicht sagen."

Auf die Verurteilung der Angeklagten reagierte der Rechtsanwalt Hans-Jürgen Förster, der vier Stutthof-Überlebende vertrat, zufrieden: "Mehr kann staatliches Strafrecht inhaltlich nicht leisten", erklärte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Es könnte der letzte Prozess zur Verfolgung von NS-Verbrechen in Deutschland gewesen sein. Bei den Staatsanwaltschaften sind noch fünf weitere Ermittlungsverfahren anhängig. Es ist aber noch unklar, ob diese vor Gericht kommen.