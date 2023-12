Serbien:Vučić-Partei bei Parlamentswahl vorne

Die Sensation bei der vorgezogenen Parlamentswahl und Lokalwahlen in 45 Städten in Serbien ist ausgeblieben. Die Regierungskoalition um die Serbische Fortschrittspartei (SNS) und Präsident Aleksandar Vučić werden den Hochrechnungen zufolge weiterhin die Politik im 6,7-Millionen-Einwohner-Land bestimmen.

Vučić, der Serbien erst als Vize-Ministerpräsident, dann als Regierungschef und seit 2017 als Präsident führt und die Politik des Landes oft im Alleingang bestimmt, hatte nach dem Schließen der Wahllokale einen deutlich höheren Sieg vorausgesagt, als verschiedene Umfragen vermuten ließen. Das Regierungslager kontrolliert Fernsehsender und Zeitungen, die Oppositionspolitiker systematisch diskreditieren. Außerdem setzt die Koalition Steuergelder vor Wahlen regelmäßig in einmalige Geldgeschenke an Rentner, Sozialhilfeempfänger oder Studenten ein. Der populistisch-autokratisch regierende Präsident hatte die Wahl faktisch zum Plebiszit über seine Person organisiert und erklärt, er könne im Fall des Wahlsieges der Opposition nicht weiter im Amt bleiben.

Diese Taktik ging auf, wenn sich Hochrechnungen der Umfrageorganisationen CESID und Ipsos bestätigen. Demnach käme die regierende SNS bei der Parlamentswahl auf 46,4 Prozent - das entspräche 129 Sitzen im 250 starken Parlament, also mehr als die absolute Mehrheit. Die bisherigen und auch möglichen neuen Koalitionäre der SNS, die Sozialistische Partei, könnte 6,7 Prozent Stimmen verbuchen, was sich in 18 Mandaten niederschlagen würde. Die Opposition, von der gleich acht demokratische Parteien mit der gemeinsamen Wahlliste "Serbien ohne Gewalt" antraten, kam den Meinungsforschern zufolge nur auf 23,3 Prozent (64 Parlamentssitze). Das ist weit weniger als Umfragen vorausgesagt hatten.

Auch in der Hauptstadt Belgrad blieb der von vielen erwartete Machtwechsel vom Regierungslager zur Opposition möglicherweise aus. Cesid-Ipsos sagten dort der Regierungsliste in einer ersten Hochrechnung 38,4 Prozent (48 Mandate) voraus, "Serbien gegen Gewalt" komme demnach mit 35,1 Prozent nur auf Platz Zwei mit 43 Mandaten. Die Macht in der wichtigen Hauptstadt, nicht nur politisch, sondern auch finanziell das Zentrum Serbiens, bliebe demnach beim Vučić-Lager. Der tatsächliche Wahlausgang wird allerdings erst am Montag von der Staatlichen Wahlkommission bekannt gegeben.

Dutzende Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gemeldet

In jedem Fall wird fragwürdig sein, wie das Wahlergebnis zustande kam. Der Opposition, Wahlbeobachtern und unabhängigen Medien zufolge kam es zu Unregelmäßigkeiten - wie umfangreich, muss sich noch herausstellen. Die Wahlbeobachterorganisationen CRTA and CESID meldeten Dutzende Unregelmäßigkeiten innerhalb weniger Stunden. CESID registrierte allein von neun bis elf Uhr morgens 70 Verstöße in Wahllokalen. Die Autos von CRTA-Wahlbeobachtern wurden nach ihren Angaben an einer Stelle mit Baseballschlägern attackiert.

Oppositionspolitiker Peđa Mitrovic nannte die Wahl diejenige mit "der größten Zahl von Unregelmäßigkeiten" überhaupt. So hätten Serben aus der zu Bosnien und Herzegowina gehörenden Teilrepublik "Republika Srpska" illegal bei der Wahl abgestimmt. In Belgrad habe das Sportzentrum "Arena" am Sonntag als "Zentrum für Phantomwähler" gedient, also für die unrechtmäßige Stimmabgabe durch angebliche Wähler zugunsten der Regierung.

Der unabhängige Fernsehsender N1 zeigte Bilder von Menschen aus ankommenden Bussen, die sagten, dass sie aus der Republika Srpska gekommen seien, um abzustimmen. N1 zufolge wurden von der Opposition gestellte Mitglieder der Staatlichen Wahlkommission Serbiens (RIK) gewaltsam am Betreten der Arena-Halle gehindert. Serbiens Opposition hatte schon vor Monaten behauptet, die Regierung erteile in der RS lebenden Serben Aufenthaltstitel in Serbien selbst, damit diese illegal an der Wahl teilnehmen und das Ergebnis zu Gunsten der Regierung beeinflussen könnten. Ministerpräsidentin Ana Brnabić dagegen behauptete auf X (Twitter), es handele sich um rechtmäßig registrierte Wähler.