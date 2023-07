Von Isabel Pfaff, Luzern

Ylfete Fanaj sitzt in einem Café im Luzerner Bahnhof, lila Kleid, silberne Sandalen, und lächelt etwas gequält. Gleich muss sie los zu der Wahlfeier, die die Stadt ihr zu Ehren gibt.

Die 40-Jährige ist in vielerlei Hinsicht die Erste. Zum Beispiel seit mehr als zehn Jahren die erste Politikerin der Stadt Luzern, die in die Kantonsregierung von Luzern einzieht. Ein Grund zum Jubeln für die links-grün regierte Stadt in dem ansonsten eher konservativen Kanton, weshalb der Stadtpräsident die Wahlsiegerin und die Bevölkerung an diesem heißen Junitag zu Wein, Bier, Brezeln und lauter Musik auf den Europaplatz einlädt.

Dass Ylfete Fanaj kurz vor der Feier noch Interviews geben muss, ist aber einer anderen Premiere geschuldet. Einer, über die die Sozialdemokratin am liebsten nicht viel reden würde. "Ich fühle mich hier so zugehörig und habe viel mehr zu bieten als meinen Migrationshintergrund", sagt sie. Fanajs Migrationshintergrund, das ist das Land, in dem sie 1982 geboren wurde, damals noch ein Teil Jugoslawiens: Kosovo.

Ihr Vater kam als Saisonarbeiter in die Schweiz

Mit neun Jahren, 1991, kam Ylfete Fanaj nach Sursee in der Nähe von Luzern. Dort hatte ihr Vater eine Stelle in einer Brauerei. Schon vorher war er jedes Jahr als Gastarbeiter neun Monate in die Schweiz gefahren und dann für den Rest des Jahres zurückgekehrt - ganz so, wie es das schweizerische Saisonnier-Statut bis 1991 vorschrieb. So sollte die Wirtschaft mit billigen Arbeitskräften versorgt und zugleich verhindert werden, dass diese sich dauerhaft in der Schweiz niederlassen. Ende der Achtzigerjahre erhielt Fanajs Vater schließlich eine Aufenthaltsbewilligung und konnte seine Familie nachholen. Bis heute leben alle, die Eltern und die fünf inzwischen erwachsenen Kinder, im Raum Luzern.

"Ich bin hier verwurzelt, habe die meisten Prägungen von hier bekommen", sagt Fanaj. Trotzdem ist ihr Geburtsland ständig Thema, seit sie Mitte Mai zur Luzerner Regierungsrätin gewählt wurde. Denn Fanaj ist in der Schweiz die erste Person mit kosovarischen Wurzeln, die es in ein kantonales Regierungsamt geschafft hat. Auch wenn sie eigentlich lieber über die zu hohen Krankenkassenprämien oder Klimaschutz sprechen würde, ist ihr natürlich klar: Ihre Wahl ist etwas Besonderes.

Knapp 115 000 Kosovarinnen und Kosovaren leben momentan in der Schweiz, sie sind die fünftgrößte Ausländergruppe nach Italienern, Deutschen, Portugiesen und Franzosen. Zählt man auch Menschen wie Ylfete Fanaj dazu, die gebürtige Kosovarin ist, aber einen Schweizer Pass hat, kommt man auf rund eine Viertelmillion albanischstämmige Menschen - für die knapp neun Millionen zählende Schweiz eine bedeutende Bevölkerungsgruppe.

In der Bundesregierung sitzt niemand mit Migrationshintergrund

Die Zuwanderung von Albanerinnen und Albanern begann in den Sechzigerjahren, damals kamen die meisten als Gastarbeiter aus dem heutigen Nordmazedonien und Kosovo. In den Neunzigerjahren dann flohen Tausende vor dem Kosovokrieg in die Schweiz. Inzwischen ist die kosovarische Diaspora in der Schweiz so groß, dass albanische Namen schon fast zur Normalität gehören, vor allem im Sport und in der Musik. Der Sänger Gjon's Tears, der Nationalspieler Granit Xhaka und die Rapperin Loredana sind nur die bekanntesten Beispiele.

Einzig in der Politik bemerkt man wenig von der albanischen Schweiz, und anderen Migrationsgeschichten begegnet man dort ebenfalls selten. Zwar gibt es auf der Kantonsebene eine Handvoll Regierungsmitglieder mit ausländischen Wurzeln und auch ein paar migrantische Politikerinnen und Politiker in den kantonalen Parlamenten. In der siebenköpfigen Bundesregierung jedoch: kein Schweizer mit Migrationshintergrund. Und im Parlament in Bern, das hat der Schweizer Politologe Nenad Stojanovic vor ein paar Jahren ausgewertet, hatten in der Legislatur 2015 bis 2019 gerade einmal rund sechs Prozent der Abgeordneten einen Migrationshintergrund - bei knapp 40 Prozent in der Gesamtbevölkerung.

Eine von ihnen ist an dem Nachmittag in Luzern auf dem Europaplatz, um Ylfete Fanaj zu gratulieren: Sibel Arslan, türkischstämmige Nationalrätin aus Basel. Als der Präsident des Luzerner Stadtparlaments eine Rede hält und sagt, dass es hoffentlich bald normal werde, dass Schweizer Politiker neben Deutsch auch Albanisch, Kurdisch oder Tamilisch können, bricht Sibel Arslan in lauten Jubel aus.

Auch Fanaj hat schon anderen Politikern mit Migrationsgeschichte zu Wahlerfolgen gratuliert, erzählt sie in dem Café am Bahnhof. "Ich weiß selbst, dass dahinter viel Arbeit steckt, und gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund noch ein bisschen mehr. Das möchte ich honorieren."

Sie hat als Zuwanderin "die ganze Ochsentour" gemacht

Als Ylfete Fanaj mit neun Jahren in der Schweiz ankam, verstand sie kein Wort. Sie wurde trotzdem eine gute Schülerin, ging auf die Sekundarschule, wollte eine kaufmännische Lehre machen. Sie schrieb 200 Bewerbungen - und erhielt 200 Absagen. Ihre Rettung waren drei Frauen, auch sie Migrantinnen, die eine Sprachschule leiteten und ihr eine Lehrstelle anboten. Fanaj schloss die Lehre ab, machte Fachabitur, begann Soziale Arbeit zu studieren. Und interessierte sich immer mehr für Politik: Mit 25, als Studentin, ließ sie sich für die Luzerner Sozialdemokraten (SP) ins Stadtparlament wählen. Vier Jahre später zog sie ins Kantonsparlament ein, 2020 wurde sie dessen Präsidentin. "Ich hab schon die ganze Ochsentour gemacht", sagt sie.

Jetzt, mit 40, ist sie eine von fünf Regierungsräten des Kantons Luzern und bekleidet sogar das Justiz- und Sicherheitsministerium - als dezidiert linke, migrantische Frau und Mutter eines zweijährigen Sohnes. Eine kleine Sensation. Fanaj will es nicht unbedingt so sehen. Sie betont ihren "Leistungsausweis", die vielen Jahre Arbeit und Engagement in der Luzerner Politik. Es klingt wie: Man hat mir nichts geschenkt.

Was möchte sie nun bewegen? Sie nennt Schlagworte, Gerechtigkeit, Einhaltung der Grundrechte, Gleichstellung der Geschlechter - und ja, auch Vielfalt. "Aber nicht spezifisch auf eine Community bezogen", versichert sie. Damit, dass sie immer noch als Pionierin wahrgenommen wird, hat sie inzwischen ihren Frieden gemacht. "Ich habe gemerkt, dass sich viele Menschen mit Migrationsgeschichte durch meine Wahl mitgewählt fühlten, dass es ihnen etwas bedeutet hat." Fanaj erzählt von einem Freund aus Basel mit spanischen Wurzeln, dessen Vater nach ihrer Wahl sagte: Gut, dass ich das erleben kann.