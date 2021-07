Von Isabel Pfaff

Auch in der Schweiz herrschte in der vorvergangenen Woche der Ausnahmezustand. Zuerst traf ein Sturm die Stadt Zürich, dann regnete es über Tage heftig. Die Pegel der Seen stiegen gefährlich an, in mehreren Regionen überflutete das Wasser Straßen, Schienen und Siedlungen. Seit ein paar Tagen entspannt sich die Lage. Und: Die Schäden halten sich in Grenzen. Verletzte oder gar Todesopfer gab es keine, und laut Schätzungen wird das Jahr 2021 zwar ein teures werden für die Versicherer, aber weniger schlimm als zunächst befürchtet.

Das hat in erster Linie mit der Wetterlage zu tun - die Schweiz hatte Glück im Unglück. Während in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz enorm viel Regen in kürzester Zeit fiel, hat sich die Situation beim deutschen Nachbarn vergleichsweise langsam und berechenbar zugespitzt. Die Schweizer vergleichen ihre Hochwassersituation deshalb nicht mit Deutschland, sondern mit dem Jahr 2005. Damals richtete ein Unwetter im August das schlimmste Hochwasser seit 1972 an. Die Schadenssumme belief sich auf etwa drei Milliarden Franken. Laut dem Schweizer Bundesamt für Umwelt sind die Regenfälle und Gewitter der vergangenen Wochen vergleichbar mit der Situation 2005. "Im Vergleich zum extremen Hochwasser 2005 sind aber die bisherigen Schäden deutlich kleiner." Was macht die Schweiz also anders beim Hochwasser- und Katastrophenschutz? Eine Erklärung in drei Schritten.

Erstens ist die Versicherungsfrage in der Schweiz anders geregelt: In 19 der 26 Kantone müssen sich Hauseigentümer über eine kantonale Gebäudeversicherung gegen Feuer und Elementarschäden versichern. In den übrigen Kantonen kann man zwischen einer privaten und einer kantonalen Versicherung wählen, und in lediglich vier Kantonen bleibt die Gebäudeversicherung freiwillig. Schweizer Gebäude sind also im Vergleich sehr gut abgesichert. Laut dem Rückversicherer Swiss Re liegt die Deckung zwischen 95 bis 100 Prozent - in Deutschland dagegen bei weniger als der Hälfte. Hilfsgelder der öffentlichen Hand sind in einem solchen System also seltener nötig.

Zweitens hat die Schweiz seit dem schlimmen Hochwasser von 2005 einiges in den Hochwasserschutz investiert, wie das Bundesamt für Umwelt mitteilt: insgesamt 4,5 Milliarden Franken, jährlich fast doppelt so viel wie in den Jahrzehnten zuvor. Das Geld floss zum einen in klassische Maßnahmen wie den Bau von Flutmauern oder Entlastungsstollen. Aber auch die Erstellung von detaillierten Gefahrenkarten erhielt 2005 einen Schub, sodass man heute besser weiß, welche Gebiete besonders hochwasser- oder lawinengefährdet sind. Auch wurden die Warnsysteme verbessert, etwa durch die personelle Aufstockung der Vorhersagedienste oder die Etablierung neuer Kommunikationskanäle. Die Behörden haben 2018 die Alarmierungsapp "Alertswiss" lanciert, die mittlerweile fast eine Million Nutzerinnen und Nutzer hat. Jeder achte Schweizer also wird informiert, während in Deutschland knapp jeder Zehnte die Warnapp Nina nutzt.

Und drittens spielt beim Schweizer Katastrophenschutz die Haltung der Bevölkerung eine wichtige Rolle. Die Schweizer verspüren traditionell ein großes Sicherheitsbedürfnis. Selbst nach dem Ende des Kalten Krieges stehen mehr als 300 000 Schutzbunker für den Katastrophenfall bereit. Der Schweizer Staat zwingt Privatunternehmen zur Lagerung von Pflichtvorräten für mehrere Monate. Und jedes Jahr im Februar testet das Land öffentlichkeitswirksam seine gut 7000 Sirenen. Ein ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein ist in der Schweizer Bevölkerung also fest verankert.

Das hat auch damit zu tun, dass die Menschen öfter gezwungen sind, sich aktiv mit dem Katastrophenschutz auseinanderzusetzen. So mussten viele Hochwasserschutzbauten durch Volksentscheide auf Gemeindeebene abgesegnet werden. Zudem hängt die Schweiz dem Milizgedanken an, also dem Grundsatz, dass die Bürgerinnen und Bürger wichtige staatliche Aufgaben selbst übernehmen sollen. Politische Ämter etwa werden mehrheitlich nebenberuflich ausgeübt. Aber auch die Armee, die Feuerwehr oder der Zivilschutz funktionieren über eine Dienstpflicht. Eine beträchtliche Anzahl von Schweizern - knapp 70 000 Zivilschützer, fast 80 000 Feuerwehrleute und rund 140 000 Armeeangehörige - hat also eine entsprechende Ausbildung erhalten und muss im Krisenfall möglicherweise selbst ausrücken, um Sandsäcke zu füllen oder verschüttete Straßen freizuräumen.