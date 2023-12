Seit geraumer Zeit versucht die Schufa , durch eine Transparenzoffensive ihr Image von der diskreten Macht im Kredit- und Verbrauchersektor zu korrigieren. Hinter diesem Umschwung steckte die Furcht vor einem heraufziehenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg. An diesem Donnerstag hat der EuGH nun sein Urteil verkündet - für die Schufa ist es denkbar schlecht ausgegangen. Ihr Geschäftsmodell mit den Score-Werten, nach denen die Kreditwirtschaft und der Onlinehandel die Bonität ihrer Kunden beurteilen, steht nach dem Urteil auf der Kippe.

Im ersten der beiden Urteile hatte ein Betroffener geklagt, dem wegen seines ungünstigen Score-Werts ein Kredit verweigert worden war. In diesen Score-Wert fließen die Angaben von Banken und Kreditkartenunternehmen zur finanziellen Solidität des Kunden ein, selbst die Häufigkeit von Umzügen spielt eine Rolle. Gespeichert sind die Daten von 68 Millionen Bürgern.

Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung haben Betroffene das Recht, "nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden". Dieser Artikel 22 soll also eine juristische Bastion gegen die Macht der Algorithmen errichten und die menschliche Entscheidungsfindung auch in der automatisierten Moderne erhalten.

Energieversorger und Versandhändler beurteilen Neukunden anhand ihres Score-Werts

Der EuGH legt diese Vorschrift nun sehr streng aus. Für eine automatisierte "Entscheidung" reicht es aus, wenn davon eine "rechtliche Wirkung" auf den Betroffenen ausgeht oder er "in ähnlicher Weise" davon betroffen ist. Es muss also kein förmlicher Beschluss vorliegen, ausreichend ist ein Vorgang, der konkrete Konsequenzen hat. Also letztlich das, was die Schufa mit ihren Score-Werten tut, die gravierende Folgen für die wirtschaftliche Zukunft von Menschen haben können.

Zwar kommt es dann noch darauf an, ob der Score auch wirklich "maßgeblich" ist, etwa für die Kreditentscheidung einer Bank. Die Schufa hatte im Vorfeld durch eine Abfrage bei ihren Kunden den Verdacht zu zerstreuen versucht, dass "ausschließlich" der Algorithmus über Kredit oder nicht Kredit entscheide; der Score-Wert sei nur eine von mehreren Informationen, die für die Bonitätsbeurteilung maßgeblich sei. Recherchen von SZ und NDR ergaben freilich, dass große Energieversorger wie auch Verkehrsunternehmen und Versandhändler anhand des Scores Neukunden beurteilen. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden, das den Fall dem EuGH vorgelegt, hat in dieser Frage bereits eine Richtung vorgegeben: Letztlich sei es der Wahrscheinlichkeitswert der Schufa, der über die Bonität der Betroffenen entscheide.

Das muss zwar nicht das allerletzte Wort sein. Das EU-Datenschutzrecht erlaubt eigene nationale Vorschriften, in Deutschland ist dies der Scoring-Paragraf 31 Bundesdatenschutzgesetz. Doch nach dem Urteil aus Luxemburg dürfte die Norm kaum noch zu halten sein. Eine nationale Ausnahme für das Scoring müsse Vorgaben zur Wahrung der Rechte Betroffener enthalten und zudem das Risiko von Fehlern minimieren - und deren Korrektur ermöglichen. Auch darüber muss nun das VG Wiesbaden abschließend entscheiden, das freilich schon in seinem Vorlagebeschluss "erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Regelungen" mit europäischem Recht geäußert hatte.

Für die Schufa würde der Geschäftsbetrieb damit kompliziert. Schufa-Chefin Tanja Birkholz sagte kürzlich in einem Interview, in diesem Fall würde die Schufa die Einwilligung der Betroffenen für eine automatisierte Bonitätsprüfung einholen.

Damit dürfte das Scoring ein Fall für den Gesetzgeber werden. Ohnehin läuft derzeit ein Novellierungsverfahren. Aber auch das zweite EuGH-Urteil zur Schufa engt den Spielraum für eine Rettung des Schufa-Geschäftsmodells erheblich ein. Dort geht es um die Speicherung von Informationen über Privatinsolvenzen. Betroffene müssen nach einer Pleite eine Wohlverhaltensphase durchlaufen, nach drei Jahren kann die Restschuld erlassen werden. Für weitere sechs Monate bleibt die Insolvenz in einem öffentlichen Register gespeichert.

Warum muss eine private Auskunftei überhaupt Abermillionen Daten auf Vorrat speichern?

Die Schufa hatte diese für den beruflichen Neustart geradezu toxische Information bis vor Kurzem weitere drei Jahre gespeichert, was den Score kräftig gedrückt hatte. Inzwischen hat sie ihre Speicherfrist den für das öffentliche Register geltenden sechs Monaten angepasst. Das ist auch die Größenordnung, die sich aus dem EuGH-Urteil ergibt.

Der EuGH geht aber noch einen Schritt weiter - selbst diese sechs Monate könnten zu viel sein. Speichern dürfe die Schufa nur, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen "erforderlich" sei - und hier lässt der EuGH deutliche Zweifel durchblicken. Dem Gerichtshof leuchtet nicht so recht ein, warum eine private Auskunftei überhaupt eine solche private Paralleldatenbank führen muss, in der Abermillionen Daten auf Vorrat gespeichert sind - und dies, obwohl die Insolvenzdaten doch in öffentlichen Registern abrufbar sind. Auch darüber muss das VG Wiesbaden abschließend entscheiden. Im Vorlagebeschluss hatte es bereits seine Skepsis gegen diese "Vorratsdatenhaltung" zu erkennen gegeben.