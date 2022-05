Union will Schröder die Amtsausstattung streichen

Von Robert Roßmann, Berlin

CDU und CSU wollen Gerhard Schröder die Amtsausstattung, die dem Sozialdemokraten als Altkanzler zusteht, fast vollständig streichen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Dienstag, die Unionsfraktion werde noch in dieser Woche einen entsprechenden Antrag im Haushaltsausschuss des Bundestags stellen. Es sei "höchste Zeit, dass die Privilegien für einen unverbesserlichen Putin-Lobbyisten beendet werden". Er sei "sehr gespannt", wie die Ampelkoalition mit dem Antrag der Union umgehen werde. Denn Schröder schade "dem Land und dem internationalen Ansehen Deutschlands".

Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Christian Haase (CDU), sagte, Schröder habe "mit seinem Verhalten beziehungsweise Nichtverhalten gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin" jeden Anspruch verwirkt. Der Altkanzler müsse nicht "von zwei Staaten alimentiert werden", deshalb sei es "konsequent, die Amtsausstattung zu streichen".

Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler. Danach übernahm er Aufgaben unter anderem für die Nord Stream AG und den Energiekonzern Rosneft. Der 78-Jährige hat sich trotz des Angriffs auf die Ukraine nicht klar vom russischen Präsidenten distanziert. Die SPD-Spitze hat den Ex-Kanzler zum Austritt aus der Partei aufgefordert, dem ist Schröder bisher aber nicht nachgekommen.

Schröder soll nur seinen Personenschutz behalten dürfen

Der Antrag der Unionsfraktion liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Darin heißt es, die "Amtsausstattung für Bundeskanzler a.D. Schröder wird beendet". Neben fünf Mitarbeiterstellen, die ihm bisher zustehen, sollen auch "die Haushaltsmittel für die Versorgungsleistungen und Reisekosten" gestrichen werden. Der Altkanzler soll lediglich seinen Personenschutz behalten dürfen. In der Begründung des Antrags heißt es, der Ex-Kanzler habe sich durch sein Verhalten "auf die falsche Seite der Geschichte" gestellt.

FDP-Chef Christian Lindner hatte bereits im April verlangt, Schröder kein Büro mehr aus Steuermitteln zu finanzieren. Und in der vergangenen Woche hatte der Bundestag über einen Gesetzentwurf der AfD-Fraktion debattiert, mit dem die Amtsausstattung ehemaliger Kanzler und Kanzlerinnen generell reduziert und geregelt werden soll. Grundlage für die Amtsausstattung von Altkanzlern ist bisher kein Gesetz, sondern ein Beschluss des Haushaltsausschusses.

Dies wird auch in der Ampelkoalition als Problem erachtet. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, sagte am Dienstag, dass hier Handlungsbedarf bestehe, sei "klare Auffassung" innerhalb der Koalition, "unabhängig von Gerhard Schröder als Person". SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kündigte einen eigenen Koalitionsvorschlag dazu an.