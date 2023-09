Bundeskanzler:Scholz verletzt sich beim Joggen

Wegen einer Sportverletzung hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen für Sonntag geplanten Termin in Hessen abgesagt. Er sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte eine Sprecherin der Bundesregierung. An seinen Terminen in der kommenden Woche ändere sich nichts, die Verletzung wird nicht als gravierend eingeschätzt.

Scholz war am Sonntag in Heringen zu einem Wahlkampfterminen erwartet worden. In Hessen wird am 8. Oktober gewählt. Zuvor hatte die Hersfelder Zeitung berichtet. Die zitierte den Bundestagsabgeordneten Michael Roth mit den Worten: "Der Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut, und leider, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch sein Besuch in Heringen."

In Heringen war der Kanzler zu einem Bürgerdialog erwartet worden, zu dem sich gut 130 Gäste angemeldet hatten. Außerdem gab es noch andere Termine zum Auftakt des SPD-Wahlkampfes in Hessen. Der offizielle Wahlkampfauftakt der hessischen SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Bad Homburg findet nach Angaben des SPD-Landesverbands wie geplant statt. Verteidigungsminister Boris Pistorius werde sie begleiten, hieß es.

Am Dienstag wird Scholz in München erwartet, wo er eine Rede auf der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA Mobility halten soll. Am Mittwoch ist im Bundestag eine Generaldebatte angesetzt. Am Freitag steht für Scholz seine Reise zum G-20-Gipfel in Neu-Delhi in seinem offiziellen Terminkalender.