Der Kanzler schließt eine Lücke: Lange hat er sich nicht klar zur Zukunft Europas geäußert. In Prag holt er das nach und plädiert für ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips. Weiter zu machen wie bisher sei eine "Einladung an alle, die uns gegeneinander ausspielen wollen".

Von Daniel Brössler, Prag

Detailansicht öffnen Ehrwürdiger Ort, wichtige Worte zur Europäischen Union: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag vor Studenten der Prager Karls-Universität. (Foto: Roman Vondrous/Imago/CTK Photo)

Es ist ein Ort, der den Worten des Kanzlers zusätzliches Gewicht verleihen soll. An der Prager Karls-Universität, einer der ältesten Hochschulen des Kontinents, hat Olaf Scholz am Montag in einer Grundsatzrede zur Selbstbehauptung Europas und zu Reformen der Europäischen Union aufgerufen. "Putins Russland definiert sich auf absehbare Zeit in Gegnerschaft zur Europäischen Union. Jede Uneinigkeit zwischen uns, jede Schwäche wird Putin ausnutzen", sagte Scholz vor Studierenden in der Ehrfurcht gebietenden Großen Aula der Universität.

Auf eine Stunde ist die Ansprache des SPD-Politikers angesetzt. Zeit genug, um eine Lücke zu füllen. Scholz hat bisher nicht ausführlich und detailliert darüber gesprochen, was der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für die EU bedeutet und wie er sich die Zukunft der Union vorstellt. Prag ist dafür ein passender Ort, ist Deutschland im Allgemeinen und Scholz im Speziellen doch scharfer Kritik aus Mittelosteuropa ausgesetzt. Zu zögerlich, zu halbherzig sei die Antwort der Bundesregierung auf den russischen Überfall ausgefallen, ist auch in Tschechien moniert worden, das in diesem Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Scholz: Deutschland kann besondere Verantwortung übernehmen

"Wir nehmen Russlands Angriff auf den Frieden in Europa nicht hin! Wir sehen nicht einfach zu, wie Frauen, Männer und Kinder umgebracht, wie freie Länder von der Landkarte getilgt werden und hinter Mauern oder eisernen Vorhängen verschwinden", gelobt Scholz. Er verweist auf die Waffenhilfe für das überfallene Land. Er könne "sich vorstellen, dass Deutschland besondere Verantwortung beim Aufbau der ukrainischen Artillerie und Luftverteidigung übernimmt, sagt Scholz.

Die Rede ist als großer Wurf angelegt, soll die vom Kanzler proklamierte "Zeitenwende" in einen europäischen Kontext stellen. Scholz tut das, indem er wesentliche Politikbereiche abhandelt. Emotional erreicht er sein tschechisches Publikum kaum. Eines seiner großen Anliegen ist das immer noch in vielen Politikbereichen geltende Vetorecht der Mitgliedstaaten, durch das Scholz die Handlungsfähigkeit der Union gefährdet sieht. Nachdrücklich verlangt Scholz eine Reform. Das sei auch nötig, damit die EU ihr Versprechen einlösen könne, die Länder des westlichen Balkan, aber auch die Ukraine und Moldau aufzunehmen.

Der Kanzler will Gruppenbildungen unbedingt verhindern.

Wo heute noch Einstimmigkeit erforderlich sei, wachse "mit jedem weiteren Mitgliedstaat auch das Risiko, dass ein einzelnes Land mit seinem Veto alle anderen am Vorankommen hindert", warnt der Kanzler. Ohne Reform drohe "ein Vorangehen in immer unterschiedlicheren Gruppen" und "ein Dschungel verschiedener Regeln" . Das sei eine "Einladung an alle, die gegen ein geeintes geopolitisches Europa wetten und uns gegeneinander ausspielen wollen. Das möchte ich nicht", warnt Scholz.

Das ist eine Botschaft an seine Gastgeber, aber zum Beispiel auch an Polen. Vor allem im Osten der EU ist die Sorge groß, überstimmt zu werden. Er nehme das ernst, sagt Scholz und mahnt Kompromisse an. So könne man mit mit Mehrheitsentscheidungen doch erst einmal in Bereichen beginnen, "in denen es ganz besonders darauf ankommt, dass wir mit einer Stimme sprechen. In der Sanktionspolitik, zum Beispiel, oder in Fragen der Menschenrechte".

Scholz fordert ein gemeinsames Luftverteidigungssystem der EU

Scholz nutzt die Rede auch für ein paar Antworten an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der ein "souveränes" Europa fordert und eine politische Gemeinschaft über die EU hinaus vorgeschlagen hat. Scholz bleibt da zurückhaltend, spricht nur von einem "Forum, in dem wir Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU und unserer europäischen Partner ein- oder zweimal jährlich die zentralen Themen besprechen, die unseren Kontinent als Ganzes betreffen: Sicherheit, Energie, Klima oder Konnektivität". Keinesfalls sollte das aber als Ersatz für die EU-Erweiterung missverstanden werden.

Auch militärisch muss Europa aus Sicht des Kanzlers stärker zusammenwachsen. "Wir brauchen in Europa ein besseres Zusammenspiel unserer Verteidigungsanstrengungen", fordert er. So solle die geplante schnelle Eingreiftruppe der EU 2025 einsatzfähig sein, fordert er. Sinnvoll sei auch ein gemeinsames Luftverteidigungssystem. Die Nato bleibe der "Garant unserer Sicherheit". Richtig sei aber auch: "Jede Verbesserung, jede Vereinheitlichung europäischer Verteidigungsstrukturen im EU-Rahmen stärkt die Nato".

Hoffnung auf eine gemeinsame Migrationspolitik

Fortschritte wünscht sich Scholz in der Migrationspolitik, bisher ein großer Streitpunkt in der EU. Dafür sei mehr Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und ein effektiver Schutz der Außengrenzen nötig. Europa brauche außerdem "ein Asylsystem, das solidarisch und krisenfest ist".

Auch für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU will Scholz sich stark machen. Es bereite ihm "Sorgen, wenn mitten in Europa von "illiberaler Demokratie" geredet wird - so als wäre das nicht ein Widerspruch in sich", sagt er. Von Prag aus sendet Scholz so auch eine Kampfansage vor allem nach Budapest an den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, den Mann, der auch seit dem Überfall auf die Ukraine noch die Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin sucht. Es sei sinnvoll, sagt Scholz, "Zahlungen konsequent an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards zu knüpfen".