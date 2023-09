Mit Humor nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz die Gesichtsprellungen, die er sich am Wochenende bei einem Joggingunfall zugezogen hat. Der Kanzler postete ein Porträtfoto beim Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter), auf dem er sich mit Augenklappe zeigt. Dazu schreibt Scholz selbstironisch: "Wer den Schaden hat ... Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!"

Am Samstag war der Bundeskanzler beim Joggen gestürzt und hatte sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Deswegen sagte er seine Teilnahme am Wahlkampfauftakt der hessischen SPD mit ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser am Sonntag ab. An diesem Montag will Scholz seine öffentlichen Termine aber wahrnehmen. Der Bundeskanzler wird, neben mehreren Kabinettsmitgliedern, am Montagabend zum St.-Michael-Jahresempfang der Deutschen Bischofskonferenz in Berlin erwartet.

Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte Scholz' Sprecher Steffen Hebestreit. Der Kanzler sei am Montagmorgen "ganz gut gelaunt" gewesen, sehe aber "noch etwas ramponiert aus", ergänzte er. Auch alle anderen Termine in dieser Woche würden wie geplant stattfinden, sagte Hebestreit und verwies unter anderem auf die am Mittwoch anstehende Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag. An den Anblick mit der Augenklappe werde man sich zunächst gewöhnen müssen, sagte der Sprecher des Kanzlers.

Der Unfall soll sich am Samstag auf der Stammstrecke des Kanzlers an seinem Wohnort Potsdam ereignet haben. Die Bild-Zeitung berichtete unter Berufung auf einen Vertrauten, dass sein rechtes Auge stark geschwollen sei. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können. Scholz sei gestolpert, habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb aufs Gesicht gefallen. Er wird auch beim Joggen immer von Leibwächtern begleitet, die ihm schnell helfen konnten.