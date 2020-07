Die Bundesschiedskommission der SPD hat entschieden, dass der Parteiausschluss von Thilo Sarrazin gerechtfertigt ist. Die Kommission ist das oberste Schiedsgericht der SPD und die letzte innerparteiliche Instanz in dem Fall. Sie erklärte am Freitag in Berlin, der Rauswurf des 75-Jährigen sei zulässig. "Der Parteiausschluss ist damit wirksam", hieß es in einer Mitteilung.

Sarrazin kann nun versuchen, sich vor einem ordentlichen Gericht wieder in die Partei einzuklagen. Das hatte er bereits vor der Entscheidung angekündigt. Die letzte Instanz wäre in diesem Fall das Bundesverfassungsgericht. Nach Darstellung der SPD müsste er dort allerdings beweisen, dass es am Schiedsgericht Verfahrensfehler gegeben habe.

Dem früheren Berliner Finanzsenator und Ex-Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank wurde von der SPD-Spitze Rassismus und Islamfeindlichkeit und damit parteischädigendes Verhalten vorgeworfen.

Diese Vorwürfe kamen bereits 2010 wegen seines Buches "Deutschland schafft sich ab" auf. Nachdem 2018 sein Buch "Feindliche Übernahme" erschienen war, hatte die Schiedskommission seines Heimatverbandes, der SPD-Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf, seine Thesen in erster Instanz 2019 als "klar rassistisch" gewertet und den Parteiausschluss beschlossen. Sarrazin hatte dagegen Berufung eingelegt.

Im Januar hatte die Berliner Landesschiedskommission den Vorwurf in einem Berufungsverfahren bestätigt. Sarrazin ging erneut in Berufung, nun wurde auf Bundesebene entschieden.

Die Bundesschiedskommission der SPD besteht aus ihrem Vorsitzenden Thorsten Jobs, Richter am Oberverwaltungsgericht in Potsdam, zwei Stellvertretern, der Ministerialrätin Heike Werner und dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes, Roland Rixecker, sowie vier weiteren Mitgliedern.