Die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht will eine neue Partei gründen. Darüber war bereits seit langem spekuliert worden. Die Entscheidung will Wagenknecht offenbar in der kommenden Woche in der Bundespressekonferenz bekanntgeben. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet. Wagenknecht will demnach bei der Pressekonferenz zunächst die Gründung eines Vereins mit dem Namen "BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V." vorstellen. Dieser Verein soll die Gründung der Partei im kommenden Jahr vorbereiten. Das Kürzel "BSW" soll offenbar für "Bündnis Sahra Wagenknecht" stehen.