dpatopbilder - Polizisten stehen am 13.02.2017 vor einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz (Sachsen). Wegen eines Terroralarms ist es am Montagabend zu einem Einsatz des sächsischen Landeskriminalamtes in Chemnitz gekommen. Eine entsprechende Twitter-Meldung der Bild-Zeitung bestätigte die Polizeidirektion der Stadt auf Anfrage. Foto: Harry Haertel/Haertelpress/dpa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

(Foto: Harry Haertel/dpa/Bearbeitung SZ)