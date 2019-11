Sie fanden die Munition in Kisten, Schränken, sogar in der blauen Mülltonne vor seiner Tür. Alles in allem 55 000 Schuss. Zweimal durchsuchten Polizeibeamte das Haus und den übrigen Besitz von Marko G., damals Elitepolizist in Mecklenburg-Vorpommerns Spezialeinsatzkommando SEK, 2017 und 2019 war das. Sie entdeckten Gewehre, Pistolen, Blendgranaten, Schlagstöcke, Messer, Doppelkerngeschosse, Vollmantelgeschosse, eine Maschinenpistole vom Typ Uzi. Marko G. durfte seine registrierten Waffen bis zur ersten dieser Razzien besitzen, aber nicht dieses gesamte Arsenal mit Kriegswaffen und diese Menge teils kriegstauglicher Patronen.

Jetzt steht er vorerst wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Waffengesetze vor dem Landgericht Schwerin. Doch es geht in diesem Prozesses um noch mehr. Die Staatsanwaltschaft wirft Marko G. vor, zur rechtsextremen Prepper-Gruppe Nordkreuz zu gehören. Gegen zwei von deren mutmaßlichen Mitgliedern ermittelt der Generalbundesanwalt wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdeten Straftat - Terror also. Es geht in diesem Ambiente um Untergangsfantasien, Leichensäcke, Löschkalk, Todeslisten. Um rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr. Um den Tag X.

Warum er all die Waffen gehortet habe? "Aus Sammelleidenschaft."

Seit 2004 gehörte Marko G., 49, zum SEK des mecklenburg-vorpommerischen Landeskriminalamtes, seit Juni 2019 sitzt er in Untersuchungshaft. Ein stämmiger Mann, Kurzhaar und Bart grau. Er war Präzisionsschütze und Schießtrainer der Polizei. Justizbeamte führen ihn am zweiten Verhandlungstag am Donnerstag in Handschellen in den Saal. Lächelnd grüßt er Besucher auf der Tribüne, die wie die Journalisten unten streng kontrolliert wurden.

Beim ersten Prozesstag vor einer Woche hatte der Angeklagte den illegalen Waffenbesitz eingeräumt, aber sonst? Rechtsextreme Motive bestreitet er. Er habe sich immer als "einen der Guten" betrachtet. Er stellte sich dar als konservativ und Waffennarr, dessen Begeisterung nur ein wenig aus dem Ruder gelaufen war. Die Uzi mit Schalldämpfer zum Beispiel, die er nie hätte besitzen dürfen, habe er 2009 oder 2010 bei einer Waffenbörse für 500 Euro gekauft und bei den Schwiegereltern gelagert, dann zu Hause. "Aus Sammelleidenschaft." Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass die Maschinenpistole 1993 bei der Bundeswehr entwendet worden sei.

Marco G. war Administrator der Chatgruppe Nordkreuz, einer rechten Vereinigung der Prepper-Szene. Der Begriff Prepper stammt vom englischen Verb prepare, vorbereiten, Prepper präparieren sich für einen von ihnen erwarteten Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Das ist für sie der Tag X. Die einen horten nur Lebensmittel, andere haben tödliche Pläne. Zu Letzteren zählt nach Erkenntnissen der Ermittler Nordkreuz, wo vor allem Geflüchtete als Gefahr betrachtet werden und Listen von linken Feinden angelegt worden sein sollen.

Von "Schattenstrukturen" sprach ein SPD-Abgeordneter im Landtag

Marko G. sagt nichts dazu. Bei den angeblich von Nordkreuz georderten Leichensäcken, so ließ er zum Auftakt verlauten, sei es um den Schutz für Schlafsäcke gegangen und beim Löschkalk um Latrinen. Jetzt lässt er über einen Anwalt noch mal einräumen, dass er die Waffen besessen "und teilweise nicht sachgemäß aufbewahrt" habe. Die Munition soll vom Schießplatz stammen, offenbar vor allem von einer privaten Anlage in Güstrow, wo das SEK trainierte. 500 bis 700 Schuss pro Mann und Tag seien normal, so Marko G., für Präzisionsschützen wie ihn weniger. Auf dem Schießplatz sollen auch bei internationalen Veranstaltungen Unmengen an Projektilen verschossen worden sein.

Gegen drei weitere frühere Polizisten laufen Verfahren, mehrere Beamte wurden suspendiert. Eine Kommission beschäftigte sich im Auftrag der Landesregierung mit dem Fall, Innenminister Lorenz Caffier (CDU) wechselte Teile der LKA-Führung aus. Von "Schattenstrukturen" sprach ein SPD-Abgeordneter.

Geld für Munition von Nordkreuz? "Richtig", sagt der Verteidiger im Namen seines Mandanten. 7500 Euro habe er für 30 000 Schuss bekommen. Auch von einem "Safe-House" ist die Rede, einem sicheren Versteck. "Gedankenspiele im Rahmen des Krisenszenarios", sagt dazu ein Anwalt für Marko G. Von "Workshops für das Überleben in der Wildnis" erzählt er. Auf die Frage eines Kollegen, wie viel Munition er brauche, sagte er laut Protokoll der Ankläger einmal: "Alles, was geht."

Bei der Geburtstagsfeier eines Nordkreuz-Mannes soll Marko G. 2016 einen Schießwettbewerb gewonnen haben. Den Preis, der aussah wie ein Schütze mit Gewehr im Anschlag, nannten sie "Mehmet-Turgut-Gedenkpokal 2016". Mehmet Turgut wurde 2004 von der Terrororganisation NSU in Rostock ermordet.