Von Silke Bigalke, Moskau

Wladimir Putin wurde 70 an diesem Freitag und hatte wohl Sorge, dass er am Ende ohne hochrangige Gratulanten dastehen würde. Sein "inoffizieller Gipfel" der GUS-Staaten wirkte wie eine Verlegenheitslösung, eingeladen waren die Chefs jener früheren Sowjetrepubliken, die sich unter Moskaus Führung zur GUS zusammengeschlossen haben. Putin bat also diejenigen in den prächtigen Konstantin-Palast seiner Geburtsstadt Sankt Petersburg, die kaum Nein sagen konnten. Offiziell war es ein Arbeitstreffen, die Gästeliste ließ der Kreml offen. Dabei waren der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko, Armeniens Premier Nikol Paschinjan, Kasachstans Machthaber Kassym-Schomart Tokajew, die meistens Staatschefs blieben fern. Selbst Putins Partner sind längst vorsichtig geworden.

Spätestens seit dieser Woche gilt das auch für die Eliten innerhalb Russlands: Putin hat dem heimischen Publikum in den vergangenen Tagen einen historischen Erfolg vorgespielt, eine Vergrößerung des russischen Territoriums, während an der Front genau das Gegenteil geschah. Die militärischen Niederlagen dieser Woche sind gleichzeitig offener denn je in den Staatsmedien diskutiert worden. Man muss sich an Putins Geburtstag fragen, wie lange er den Russen seine Scheinwelt noch als real verkaufen kann.

Ein Moment im Föderationsrat machte die Absurdität der Lage besonders deutlich. Das russische Oberhaus sollte am Dienstag vier Gesetze abnicken, die vier ukrainische Gebiete zu Teilen der russischen Föderation erklärten. Senatorin Ljudmila Narusowa, Frau des lange verstorbenen liberalen Politikers Anatolij Sobtschak, hatte vorher noch eine Frage: Seit Putin den Beitritt dieser vier Gebiete am Freitag feierlich verkündete hat, habe sich doch "die Kontaktlinie verändert", so die Senatorin. Nun solle Russland Regionen aufnehmen, die teilweise "von den Streitkräften eines anderen Landes besetzt werden", sagte sie. Ob man ihr das erklären könne.

Das konnte keiner, die Gesetze wurden trotzdem durchgewunken. Tags zuvor hatte die Duma, das Unterhaus, dies bereits mit mehr Ja-Stimmen getan, als überhaupt Abgeordneten anwesend waren. Duma-Sprecher Wjatscheslaw Wolodin erklärte das mit einem "technischen Fehler", dem Ergebnis tat es offenbar keinen Abbruch. Am Mittwoch machte Putin die Annexion dann mit seiner Unterschrift perfekt. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti veröffentlichte daraufhin eine Karte der neuen russischen Gebiete mit schraffierten Flächen und der Erklärung: "Unter Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte".

Vor allem was die Regionen Cherson und Saporischschja angeht, bleibt der Kreml bisher vage. Über deren Grenzen, sagte Peskow Anfang der Woche, würde mit der Bevölkerung an Ort und Stelle "beraten". Und selbst als die Ukraine in den Tagen danach weitere Gebietsgewinne in Cherson meldete, betrachtete Peskow dies nicht als Widerspruch: "Sie werden für immer mit Russland sein, sie werden zurückkommen." Es war eine Woche vieler schöne Worte, die von der Realität derart überschattet wurden, dass Putin weder bei den Hardliner, noch bei den politischen Eliten, und offenbar auch nicht bei der Mehrheit des Volkes damit punkten konnte.

Stattdessen wurden überall Zeichen der Verstörung sichtbar. Die Kriegsenthusiasten etwa kritisierten Putins Vertrauten Sergej Schojgu noch offener als zuvor. "Viele sagen, dass man sich an Stelle des Verteidigungsministers, der diese Lage zugelassen hat, als Offizier nun erschießen könnte", sagte Kirill Stremusow, der von Moskau installierte Vize-Chef der Region Cherson, am Donnerstag auf Telegram. Aber "Offizier" sei für viele ein "unverständlicher Begriff". Dann versuchte Stremusow seine Zuhörer zu beschwichtigen, alles sei in Cherson unter Kontrolle, kein Grund zu Panik.

Der kremlnahe Reporter Roman Saponkow, der die Truppen begleitet, beschrieb den Rückzug als "Katastrophe", mehrere Orte seien "reichlich mit dem Blut unserer Soldaten getränkt". Und Kriegskorrespondent Alexander Kots schrieb seinen mehr als 600 000 Telegram-Abonnenten, in naher Zukunft werde es keine guten Nachrichten aus der Region Cherson geben.

Längst dringen diese Töne bis in die kremltreuen Medien. Kotz beispielsweise beschrieb in der Komsomolskaja Prawda detailliert den russischen Rückzug und listete Gründe für die Niederlage auf, einen "Mangel an Streitkräften und Fehler einzelner Militärbeamter", dazu Soldaten, die den Kampf verweigerten, eine Reserve, die nur "spät eintrifft", sowie "mangelnde Koordination" zwischen den Einheiten.

Anfang der Woche ließ sich der Duma-Abgeordnete Andrej Guruljow, Mitglied der Kremlpartei "Einiges Russland" und General-Leutnant der Reserve, von der Nesawissimaja Gaseta mit dem Satz zitieren, er verstehe nicht, warum man die Situation nicht besser eingeschätzt und die Truppen verstärkt habe. Das Problem seien "eine allgemeine Lüge" und zu positive Berichte. Guruljow deutete seinen Wunsch nach einem Personalwechsel an: "Wenn im Generalstab nicht etwas völlig anderes auftaucht, wird sich nichts ändern."

Andrej Kartapolow, Chef des Verteidigungsausschusses, griff das Verteidigungsministerium im Staatsfernsehen offen an. "Sie müssen mit dem Lügen aufhören", sagte er. In der russischen Region Belgorod seien praktisch alle Orte in Grenznähe zur Ukraine zerstört. Die Leute seien nicht dumm, sie wüssten davon. "Sie sehen, dass die Behörden ihnen nicht mal Teile der Wahrheit sagen wollen." Am Ende führe das zu Glaubwürdigkeitsverlust.

Woran Putins Machtelite in diesen Tagen noch glaubt, ist eine wichtige Frage. Das Mobilmachungschaos und die schlechten Nachrichten von der Front "überschatten ohne Zweifel" die Idee, dass Russland sich in der Ukraine durchsetzen kann, schreibt die gut vernetzte Kremlexpertin Tatjana Stanowaja. Unsicherheit bestehe bei der Frage, was überhaupt Moskaus Ziel in diesem Krieg sei. Und darüber, was es bereit ist, für dieses Ziel zu zahlen. Nicht jeder teile da Putins Meinung.

Wie weit Putin bereit ist zu gehen, hat er bereits durch die Mobilmachung gezeigt. Es ist wahrscheinlich seine bisher unpopulärste Entscheidung. Selbst die Gewissheit, dass er dadurch viel Unterstützung im eigenen Volk verlieren wird, hat den Kremlherrscher nicht abgeschreckt. Das Lewada-Zentrum hat die Russen zu ihren Gefühlen seit der Mobilmachung gefragt, fast die Hälfte der Befragten empfand "Alarm, Angst, Entsetzen", 23 Prozent fühlten "Schock", 13 Prozent "Wut". Weniger als ein Viertel der Befragten sagte, dass sie stolz auf Russland seien.