Der US-Präsident auf dem Weg zur Bühne bei einem Wahlkampfauftritt in Colorado Springs.

Einem Bericht der New York Times zufolge mischt sich Russland auch 2020 wieder zu Gunsten Donald Trumps in den US-Wahlkampf ein. Ein Mitarbeiter des Geheimdienstkoordinators habe den Geheimdienstausschuss des Kongresses am 13. Februar über die Erkenntnisse informiert, schreibt die Zeitung.

Demnach wolle Russland sowohl in den Vorwahlen der Demokraten, als auch bei der Wahl im Herbst eine Rolle spielen. Dazu nutze das Land Kampagnen unter anderem auf Facebook und auf anderen Social-Media-Kanälen. Wegen der geänderten Regeln auf Facebook würden die Russen dieses Mal jedoch nicht vorgeben, US-Amerikaner zu sein, um ihre Botschaften unter die US-Bürger zu bringen.

Stattdessen konzentrierten sie sich darauf, US-Bürger dazu zu bringen ihre Botschaften selbst zu wiederholen. Um ihre Aktionen zu verschleiern, nutzten die Russen demnach Server in den Vereinigten Staaten, weil die meisten US-Geheimdienste dort nicht ermitteln dürfen.

Trump befürchtet Vorwürfe der Demokraten im Wahlkampf

Die Enthüllung in der Ausschusssitzung habe US-Präsident Trump verärgert. Trump beklagte laut dem Bericht der New York Times, dass die Demokraten, die bei dem Treffen ebenfalls anwesend waren, die Information gegen ihn verwenden würden. Am folgenden Tag habe er den Geheimdienstkoordinator Joseph Maguire gemaßregelt. Die Washington Post berichtet, dass die Episode der mitentscheidend für Maguires Ablösung von dem Posten gewesen sein könnte.

Am Mittwoch verkündete Trump die Ablösung Maguires durch den bisherigen US-Botschafter in Deutschland Richard Grenell, der als äußerst loyal gegenüber dem Präsidenten gilt.

Die Times zitierte in ihrem Bericht fünf nicht näher genannte Personen, die in die Angelegenheit eingeweiht waren. Amerikanischen Geheimdiensten zufolge mischte sich demnach Russland bereits in die US-Wahl 2016 mithilfe von Social-Media-Kampagnen und dem Diebstahl und der Verbreitung von E-Mails der Demokratischen Partei ein. Dabei sei es Moskau darum gegangen, Trumps Bewerbung um das höchste Staatsamt Auftrieb zu verleihen und die politischen Prozesse in Amerika ins Chaos zu stürzen.

Auch Sonderermittler Robert Mueller kam zum Ergebnis, dass die russische Einmischung "umfassend und systematisch" gewesen sei. Belege für eine kriminelle Verschwörung zwischen Russland und der Trump-Kampagne fand er indes nicht. Der US-Präsident hat die Erkenntnisse in Zweifel gezogen.