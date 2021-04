Gefährliche Mobilisierung: Was Russland mit den Verlegungen von Truppen an die ukrainische Grenze erreichen will.

Von Silke Bigalke, Moskau

Krieg? Natürlich bewege sich niemand in Richtung eines Krieges, versuchte Kremlsprecher Dmitrij Peskow die Sorge zu zerstreuen. Außerdem sei Russland nie Teil des Konflikts in der Ostukraine gewesen, sagte er am Sonntag in einem Interview. Nicht nur ist diese Aussage unwahr, Peskow schob auch noch nach, was wie eine Drohung klang: Russland habe schon immer gesagt, dass es am Schicksal der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine "nicht unbeteiligt" bleiben werde.