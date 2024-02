Russland:Nawalnys Team bestätigt den Tod des Regimekritikers

Nawalny sei ermordet worden, schreibt Jarmysch. Er sei am Freitag um 14.17 Uhr Ortszeit gestorben - das habe man seiner Mutter mitgeteilt. Ein Mitarbeiter des Straflagers habe gesagt, dass sich der Leichnam nun in Salechard in Nordsibirien befinde. "Wir fordern die sofortige Übergabe des Leichnams von Alexej Nawalny an seine Familie", schreibt Jarmysch.

Die Nachricht vom Tod des Kremlgegners hatte bereits vor der Bestätigung durch die Familie Nawalnys weltweit Entsetzen ausgelöst. Viele Beobachter machten Präsident Wladimir Putin direkt für den Tod des 47-jährigen Oppositionellen verantwortlich, über den am Freitag zuerst russische Staatsmedien unter Berufung auf den Strafvollzug berichtet hatten.

US-Präsident Biden wählte scharfe Worte. Man wisse zwar nicht genau, was passiert sei, aber es gebe keinen Zweifel daran, dass der Tod Nawalnys eine Folge von Putins Handeln und dem seiner Verbrecher sei, sagte Biden im Weißen Haus. "Putin ist verantwortlich." Biden sagte, er sei schockiert, aber nicht überrascht. Putin habe Nawalny vergiftet, ihn verhaften und wegen erfundener Verbrechen anklagen lassen, sagte der US-Präsident. Er habe ihn in Isolationshaft gesteckt. Doch all das habe Nawalny nicht davon abgehalten, Lügen anzuprangern, sogar im Gefängnis. "Er war eine mächtige Stimme für die Wahrheit".

Auch viele europäische Politiker reagierten entsetzt. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte mit Blick auf Russland: "Wir wissen aber nun auch ganz genau, was das für ein Regime ist."

Mehr als hundert Festnahmen in Russland

Bei Versammlungen zum Gedenken an Nawalny sind nach Angaben von Menschenrechtlern in Russland mehr als 110 Menschen festgenommen worden. Allein in St. Petersburg hätten die Behörden bis Samstagmorgen 69 Menschen festgenommen, teilte die Online-Bürgerrechtsplattform OVD-Info mit. Die Zählung umfasse ausschließlich Personen, deren Identität bekannt sei und veröffentlicht werden könne. Insgesamt habe es Festnahmen in 13 russischen Städten gegeben.

"Wie groß doch selbst die Angst des Machtapparates vor einem Toten ist, wenn sogar das Ablegen von Blumen zu seinem Andenken als Verbrechen angesehen wird", schrieb der russische Friedensnobelpreisträger und Gründer der kremlkritischen Zeitung Nowaja Gaseta, Dmitri Muratow, am Morgen im Nachrichtenkanal Telegram.

Hunderte Blumen, die am Freitag im Zentrum Moskaus von Trauernden niedergelegt worden waren, waren einem Reuters-Reporter zufolge bis Samstagmorgen entfernt worden. Medien in vielen Teilen Russlands berichteten am Vormittag, dass trotzdem weiter frische Blumen niedergelegt, Kerzen angezündet und Bilder zur Erinnerung an Nawalny aufgestellt wurden. Bürgerrechtler veröffentlichten juristische Hinweise für das Niederlegen von Blumen und veröffentlichten die Nummer einer Telefon-Hotline für anwaltliche Hilfe.