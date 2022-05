"Sie sagten damals: Erzähl niemandem, was du zu Hause hörst"

Mit aller Macht: Polizisten schleppen einen Mann weg, der in Moskau auf dem Manege-Platz im März gegen den Krieg gegen die Ukraine demonstriert hatte.

Viele Russen bekommen Ärger mit der Justiz, weil Mitbürger oder die eigene Familie sie denunzieren. Das erinnert an Sowjetzeiten - und eine Berufsgruppe ist besonders häufig betroffen.

Von Frank Nienhuysen

Sein eigener Vater hat ihn verpfiffen, wegen Wladimir Putin, damit hatte er nicht gerechnet. Für Konstantin Trudnik war das ein Schock. Trudnik ist 36, ein IT-Experte aus der Schwarzmeerstadt Krasnodar, und mit Fahrrädern kennt er sich auch aus. Er setzte sich seit Jahren für Velosharing ein, für die Rechte von Radfahrern, den Bau von Radwegen. Er sagt am Telefon: "Alles was die Gesellschaft betrifft, ist in Russland schon politisch, selbst wenn es um städtische Probleme geht."