Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Die russische Mobilmachung hat tatsächlich für erhöhte Mobilität gesorgt, nur anders als geplant: Autoschlangen in Richtung Georgien, ausgebuchte Flüge nach Istanbul und eine Ausreisewelle nach Finnland zeugen davon, dass sich viele Russen absetzen - vor allem Männer im wehrfähigen Alter. Wie mit russischen Kriegsdienstverweigerern verfahren wird, ist noch unklar. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat ihnen zwar Schutz zugesagt, aber auf europäischer Ebene brachte ein erstes Krisentreffen der EU-Botschafter noch keine Lösung. Dabei ist nach europäischem Asylrecht die juristische Ausgangslage ziemlich klar. Wer sich Wladimir Putins Mobilmachung entzieht, hat gute Chancen, als Flüchtling anerkannt zu werden.

Zwar ist der Wehrdienst als solcher selbstverständlich keine "staatliche Verfolgung"; Verweigerer und Deserteure genießen normalerweise kein Asylrecht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat allerdings in zwei Urteilen von 2015 und 2020 entschieden, dass als Flüchtling anerkannt werden kann, wer als Soldat mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Begehung von Kriegsverbrechen hineingezogen würde. So steht es auch im deutschen Asylgesetz.

Das erste Urteil betraf pikanterweise einen US-amerikanischen Soldaten, der als Mechaniker im Irakkrieg Hubschrauber gewartet hatte. 2007 verließ er seinen deutschen Standort und beantragte Asyl. Wenn der Militärdienst mit der Begehung von Kriegsverbrechen verbunden ist, können drohende Strafen für Verweigerer laut EuGH eine Anerkennung als Flüchtling begründen. Und zwar nicht nur für bewaffnete Kämpfer, sondern auch für militärisches Hilfspersonal, das lediglich "mittelbar" - etwa bei der Logistik - in solche Verbrechen verstrickt werde. Womit der Kreis der potenziell Asylberechtigten ziemlich groß ist.

Ob die USA im Irak solche Verbrechen begangen haben, ließ der EuGH diplomatisch offen, machte aber deutlich, dass bereits eine "hohe Wahrscheinlichkeit" genüge, belegt durch ein "Bündel von Indizien". Gewissheit müsse nicht bestehen. Übersetzt auf den Krieg in der Ukraine heißt dies: Russland hat sein Nachbarland völkerrechtswidrig angegriffen, zudem haben die letzten Monate eine Fülle von Hinweisen auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zutage gefördert. Ein größeres Maß an "Indizien" und "Wahrscheinlichkeit" im Sinne der EuGH-Rechtsprechung ist kaum denkbar.

Die Angst vor dem Krieg allein ist kein Asylgrund

Ob die russische Höchststrafe für Deserteure - zehn Jahre Haft - im Vergleich zu anderen Staaten unverhältnismäßig ist oder nicht, ist aus Sicht von Constantin Hruschka, Fachmann für Flüchtlingsrecht beim Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, damit irrelevant: "Die Bestrafung für das Verweigern eines Angriffs in einem völkerrechtswidrigen Krieg ist immer Verfolgung" - gleichgültig, wie hoch die angedrohten Strafen seien.

Dass Russlands Verfassung ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung enthält, dürfte ebenfalls nichts ändern. Und zwar deshalb, weil dieses Recht für Reservisten, die ihren Wehrdienst längst hinter sich haben, schon in der Theorie nicht greift - von der harschen Rekrutierungspraxis einmal abgesehen. Denn entsprechende Anträge müssten vor dem Wehrdienst gestellt werden und wären damit verspätet.

Als Flüchtling wird aber nur anerkannt, wer bestimmte Gründe plausibel machen kann, etwa die Verfolgung wegen einer politischen Überzeugung oder Religion. Angst vor dem Krieg allein reicht nicht aus. Nach dem Syrien-Urteil des EuGH ist es allerdings nicht notwendig, sich ausdrücklich als Systemkritiker hervorzutun. Die Verweigerung des Militärdienstes werde den Betroffenen von ihren Militärbehörden ohnehin als "Akt politischer Opposition" ausgelegt, ganz egal, welche Motive sie hätten. Damit bestehe eine "starke Vermutung" für das Vorliegen eines anerkennenswerten Grundes. Den Flüchtling treffe hier keine Beweislast.

Wer in Deutschland um Asyl nachsuchen will, müsste freilich erst einmal ins Land gelangen oder wenigstens an die Grenze. Das ist die höchste Hürde für Verweigerer. Denn die Wege nach Deutschland sind versperrt. Polen und die baltischen Staaten erteilen keine Schengen-Visa mehr, Direktflüge nach Deutschland gibt es nicht. Deutschland könnte zwar humanitäre Visa ausstellen, doch davon hat das Bundesinnenministerium bisher nur in Bezug auf einige Hundert besonders gefährdete Dissidenten Gebrauch gemacht. Eine schnelle Lösung sei nicht in Sicht, kritisiert die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl: Die Aussagen von Politikern, Deutschland sei bereit, Kriegsdienstverweigerern Asyl zu gewähren, "scheitern derzeit vor allem an fehlenden praktischen Möglichkeiten der Einreise".