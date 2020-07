Manuel Diogo wollte in der DDR studieren, aber am Flughafen nahm man ihm den Pass, teilte ihn dem VEB-Sägewerk Jeber-Bergfrieden zu, als Arbeiter.

Ibraimo Alberto kann sich an den Abschied erinnern. Er steht am Gleis des Bahnhofs Berlin-Lichtenberg, Manuel Diogo hat ein Fenster des Zuges geöffnet, stützt den Oberkörper darauf ab. Als der Zug anfährt, rennt Alberto hinterher, winkt. Am 30. Juni 1986, um 0.45 Uhr, finden Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn auf der Strecke zwischen Berlin und Dessau eine männliche Leiche. "Kopf und Beine abgefahren", steht in den Akten der Transportpolizei. "Es handelt sich um eine Person mit dunkler Hautfarbe."