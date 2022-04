Ermittler gehen seit dem Morgen mit einer großen Aktion in elf Bundesländern gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vor. Vier Personen aus dem Umfeld einer Eisenacher Kampfsportgruppe seien festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch.

Zuvor hatten der Spiegel und andere Medien berichtet. Unter den Tatverdächtigen ist demnach ein aktiver Soldat der Bundeswehr im Rang eines Unteroffiziers. Der 26-Jährige habe unter anderem bei der Panzertruppe im niedersächsischen Munster gedient und sei vom Militärischen Abschirmdienst zwar beobachtet worden, habe aber trotzdem "ständigen Zugriff auf Waffen und Munition" gehabt.

Die Vorwürfe gegen die Beschuldigten umfassen Spiegel zufolge "die versuchte Bildung einer terroristischen Vereinigung beziehungsweise deren Unterstützung", "die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung" und "einen Neonazi-Verein trotz eines behördlichen Verbots weiterbetrieben zu haben". Die Aktion der Sicherheitsbehörden sei das Ergebnis von jahrelangen geheimen Ermittlungen einer Sonderkommission des Bundeskriminalamts. Die Aktion richte sich unter anderem gegen mutmaßliche Mitglieder der "Atomwaffen Division" sowie einer ideologisch verwandten Teilgruppierung.

Die rechtsextremistische Gruppe "Atomwaffen Division" wurde 2015 oder 2016 in den USA gegründet - mit dem Ziel, möglichst viele Mitglieder für Gewalt- und Tötungsdelikte zu rekrutieren. So soll sie in den USA für fünf Morde verantwortlich sein. In Deutschland war sie den Behörden erstmals im Juni 2018 aufgefallen. Es gebe Anhaltspunkte für Aktivitäten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, hieß es. Bekannt geworden war die "Atomwaffen Division" in Deutschland im Herbst 2019 wegen Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth.

Die aktuellen Durchsuchungen sind nach Einschätzung von Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang "ein wichtiger Schlag gegen die gewaltbereite rechtsextremistische Szene und ein großer Erfolg der Sicherheitsbehörden". Das zuletzt intensivierte Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen den Rechtsextremismus in Deutschland zeige Wirkung, sagte Haldenwang am Mittwochmorgen der dpa. "Gegen Nachfolgebestrebungen verbotener Organisationen gehen wir ebenso konsequent vor wie gegen die rechtsextremistische Kampfsportszene."

In Kürze mehr bei SZ.de.